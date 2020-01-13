大學生票選最愛台式飲料店　天仁茗茶、一芳三甲不入　冠軍是它！

曾在飲料店打工的科大男網友，從2016年開始在大學生論壇Dcard舉辦最愛飲料店票選，到近期成功來到第三屆。而在競爭激烈的手搖杯市場爭霸中，總能看到台灣年輕人口味上的轉變，讓他在揭曉名次前忍不住驚呼：「真的大翻盤」！

以下為3屆大學生「最愛飲料店」票選Top 5▼▼▼

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票選結束後，主辦人以專業的飲料店前員工身分寫下心得，認為受人喜愛的飲料不外乎3件事，「價格」、「好喝」和「品質」。他說，以前做飲料店時有個重點，也是業界流傳的鐵律，「沒有飲料是不能用甜解決的」，飲料口感不好那就做甜一點，基本上就不會難喝到哪裡去；反之飲料越不甜，越能喝出到底好不好喝。

麻古茶坊靠著一杯「芝芝葡萄果粒」紅遍年輕人交友圈。（Facebook@麻古茶坊）

票選結果出爐後，網友紛紛留下對飲料愛店的獨到觀察，「可不可我都喝熟成紅茶」、「最愛麻古沒有之一！推爆金萱加雙Q」、「烏弄是從臺北到高雄生活的我唯一覺得不會太甜的飲料店」、「竟然沒有約翰紅茶公司」、「麻古我自己的第一名是觀音拿鐵」、「推50嵐紅茶拿鐵跟迷客夏柳丁綠茶」、「真的超愛烏弄......紅玉和冬露都很好喝。」

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