新冠肺炎︳麥當勞明起夜市停堂食　網民：會唔會有人吹搶麥樂雞

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，香港確診個案連日上升，麥當勞為減低社交接觸，宣布明日起兩星期（3月5日至4月7日），暫停晚上6時後的堂食服務，只設外賣及麥麥送。麥當勞是不少人的飯堂，網民反問「午市就唔會傳染？」又有人提到可能會觸發另一波「盲搶炎」，「會唔會又有人走出嚟吹話樓下排緊隊搶麥樂雞」。

麥當勞宣布3月5日至4月7日期間，暫停晚上6時後的堂食服務。（資料圖片）

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多個疫情嚴重的國家限制食肆及商店營業，減低民眾社交接觸。香港麥當勞今日推出特別措施，3月25日至4月7日期間，每晚6時至午夜12時暫停堂食，只設外賣及麥麥送，該時段點麥麥送會免運費。另外，麥當勞暫時不接待正接受強制檢疫人士。

措施引起網民哄動，雖然麥當勞推出麥麥送免運費，但認為一下子停堂食訂單量可能大增，「邊有咁多麥麥送外賣仔啊？」又指現時夜市已經少人，人流多的時間其實是午市，而且更會累「保險佬冇地方傾生意」。

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不過，有人笑稱之後夜晚被迫吃外賣，「剩係可以食冧咗嘅薯條」、「睇完個po有陣麥樂雞味飄過」。網民還想起市民連日搶廁紙、搶糧的事件，擔心再有人亂傳資訊，以為夜晚無麥當勞食，「會唔會又有人走出嚟吹話樓下排緊隊搶麥樂雞」，甚或一時興起，人人夜晚落街排隊買外賣，齊齊「囤麥樂雞」。而且，措施也難阻部分人買外賣後，一班人走到公園吃或者「買外賣照喺鋪頭食」。

（綜合）