新冠肺炎｜全球湧現搶購潮、囤積潮　台網紅律師教應該囤呢10樣嘢

文：台灣律師 呂秋遠 因為歐美疫情轉為嚴峻，而中國竟然奇蹟式的已經回復常態，台灣的確診人數開始暴增，於是開始有人囤積物資，包括全聯、好市多、家樂福等大型賣場都人滿為患，架上食物除了三色豆以外，可能都一掃而空。但是，現在應該囤積的，真的不是食物，你該囤積的是下面的東西：

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1.耐性：這場全球性的瘟疫，應該會持續一陣子，如果、萬一、假設，台灣進入全面社區感染，那麼經濟活動停擺是很正常的，大家都會進入幾個月不好過的時候。瘋狂的各種景象都有可能出現，所以請保持耐心，黑暗終究會過去，但是不要急著探出頭，因為你不知道暗夜裡還有什麼怪物。

2.正確的資訊：現在已經開始在群組裡流傳了各種不同的假訊息，不論是謾罵政府、趁火打劫、停班停課、治病偏方等等，都有很多未經證實的玩意兒，請冷靜以對，看到網址不要按進去，不要隨便匯款、不要任意轉貼，有疑義就到疾病管制署的網站查詢。

3.同理心：時時刻刻想著，自己的行為會不會對別人造成困擾，會不會這麼做讓人家不方便？如果別人這麼對我，我會不會不開心？假設自己是醫護人員，希望病患怎麼對自己？萬一自己生病，希望別人怎麼對你？如果自己被隔離，會不會接受鄰居歧視你？這個社會已經在高度壓力下，有太多的不友善，請不要想著「來啊！我們來互相傷害！」

4.良好的衛生習慣：養成勤洗手的習慣，盡量不要外出到人多的場合，到高風險的區域記得戴口罩。注意自己身體的狀況，不要逞強也不要忽視警訊，自己的身體很重要，別人的命也是命。

台灣疫情與香港一樣進入第二波，市民又再擔憂物資供應而開始囤積食糧。（中央社）

5.想要到處玩的心：全世界沒有國家像台灣一樣，同時具備高度警覺的公民、強大的醫療資源，與良好的政府防疫體系。這些要素是前人用生命與經驗換來的，我們要好好珍惜。所以，現在其他國家真的到處有風險，因為他們要不就是佛系防疫，要不就是邊境關閉，真的一點都不好玩。而且會增加自己與別人太多風險。

乖啦！沒有肺纖維化，囤積想飛的心，以後愛怎麼玩都好！

6.多出的時間：不論現在是無薪假、失業、或是工作緊縮，可能會多出很多時間，就把自己原本想做的事情完成，把以前想追的劇看完，把以前沒時間修復的關係處理好，或許這幾個月，也許是一年以後，我們的遺憾會變少很多。

7.感情：雖然夫妻一起在家工作，可能會讓離婚率增加，雖然孩子停課在家，可能會讓你想要自殺，但是這時候也是感情加溫（？）、修復、解決的時候，如果能好好的了解對方，當然是很好的收穫，但如果發現意外的不合，放棄也是一種勇氣。

8.工作技能：收入減少，那就想點別的辦法來處理。如果是過去的技能太少，現在就好好學習。政府現在有提供許多職業訓練，可以請領補助同時，學習新的能力。或者也可以多找朋友聊聊，囤積自己的能力與興趣，或許也會是一次人生重大的轉機。

↓↓↓ 美國出現搶購潮，多種日用品食物都被一掃而空 ↓↓↓

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9.體力：體力很重要，無論如何，都不要放棄運動的習慣，讓自己的體力增強。看看自己囤積的腰圍，讓自己的體力更好，才是未來的財富，這時候可以多囤積一點體力，生病的時候，醫生可以少費一點力氣。

10.錢：請認真的、嚴肅的、好好的，多囤積一點錢。如果沒辦法囤積，起碼不要亂花，經濟寒冬已經開始，什麼時候結束還不知道，不要亂買東西，食物與很多東西，都是有保存期限的。

說真的，你最不用囤積的就是食物，面對這麼嚴峻的疫情，你可以哭、可以嘆氣，但是不要恐慌、不要焦慮、不要放棄希望，只要有健康，只要留著這條命，我們都會再起來，好好的起來。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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