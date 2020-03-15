新冠肺炎｜台野蠻客要求旅行社退款實錄　呂秋遠：業界也是受害者

文 ：台灣律師 呂秋遠 據說最近日本因為被列入一級旅遊警示國家，所以旅行社哀鴻遍野，許多遊客都因此而退團，但是卻要跟旅行社主張全額退費。先說結論： 「請依照定型化契約處理退費事宜。」

台灣將日本、泰國等地列一級旅遊警示，代表只是提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手，而非不要到該地旅遊。（GettyImages）

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為什麼？一級警示旅遊，不是很嚴重嗎？事情不是這樣的，旅遊疫情建議等級共分為3級，提供給計畫出國民眾安排行程參考。第一級是最為輕微的「注意」（Watch），提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手；第二級則是警示（Alert），前往當地應採取加強防護；第三級則是最為嚴重的「警告」（Warning），呼籲民眾避免到當地所有非必要的旅遊。目前武漢肺炎旅遊疫情建議等級，日本、泰國被列為第一級「注意」；新加坡則是第二級「警示」；中國、香港、澳門則是第三級「警告」。

因為日本只有第一級，也就是「注意疫情」就好，並沒有要求國人必須居家隔離，這時候如果擔心疫情而取消，並不符合契約裡關於「不可抗力」的取消因素，因此「因為擔心疫情取消」，就像是「因為擔心日本會下雪」一樣的原因，都得要承擔解除契約的賠償責任。當然，許多人就會心生不滿，疫情怎麼可以跟下雪比較呢？這是兩個不一樣的事情好嗎？是不一樣，但是在法律上是一樣的，因為目前的疫情旅遊警示，也就是這樣而已，如果政府公告疫情警示提升到三級，才可以依法取消。

受疫情影響，有台灣旅客向旅行社要求退款，呂秋遠認為此時不應去為難從業員，而應管理好自己健康同心抗疫。（GettyImages）

不過，一般民眾應該很難接受這樣的答案，有個旅行社的朋友就告訴我， 他們最近遇到的奇妙對話如下：

+ 9 + 8 + 7

說真的，疫情當前，台灣即將有可能進入社區感染階段，我們只能盡力防備這段災難，但是面對即將而來的瘟疫，許多業者都已經蒙受重大損失，不是只有消費者而已。既然簽約，就要尊重契約精神，把風險移轉給別人，只有保險才做得到，去為難旅行社的從業人員，或是搬出律師要威脅人家退費，那是沒有意義的。勤洗手、有必要就戴口罩、做好自主健康管理，景氣寒冬隨即要來，我們要一起團結度過，請不要為難別人了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）