新冠肺炎｜港確診者寵物驗出弱陽性引恐慌　網紅律師：是人類的錯

（編按：香港第85名新冠肺炎確診者，60歲的馬主周巧兒於確診之後，其飼養的松鼠狗亦對新冠病毒呈弱陽性反應，狗隻最後於上周一（16日）離世。） 文：台灣律師 呂秋遠 不要棄養你的孩子！目前還沒有證據顯示，新型冠狀病毒會傳染給貓狗再傳給人類，棄養或攻擊貓狗，違反動物保護法，請不要找藉口棄養你的毛孩子！

呂秋遠認為如果毛孩有病毒，都是人的錯，因為毛孩不會吃蝙蝠，呼籲大家不要隨便棄養，圖為呂的愛貓。（呂秋遠facebook圖片）

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之所以有這個呼籲，是因為香港在2月26日接獲衞生署轉介，指香港確診第85例被隔離，他的狗狗必須交給漁護署照顧。漁護署人員到病患住所接走狗狗，隨即送往動物居留所照顧，但是卻從狗狗的口腔與鼻腔採集到新型冠狀病毒，呈弱陽性反應，而狗狗並沒有任何的相關病徵。這個消息，引起了很多飼主的恐慌，覺得狗狗可能會傳染病毒給自己。

好吧，那把身上所有的錢都給我，因為鈔票的病毒應該非常多。其實，真實的情況是這樣的：

+ 6 + 5 + 4

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）