勵志故事︳京都肥宅大學生花4年變花美男　網民震憾：用了魔法吧

每個人總有不堪回首的「肥、毒、宅」過去，不少人改變形象，決定一洗頹風。京都有位男大學生最近於Twitter大方公開4年前舊照，表示以前的他亦是位肥宅，但隨着4年時間過去，近日畢業照更見樓主判若兩人，變身成花美男，肥仔變瘦仔亦令一眾網民驚呼難以置信，「根本不是整型，是轉世」。

谷口柊彌就讀京都大學法律系，剛進大學時是一名肥宅，走在路上亦不太起眼。（Twitter圖片）

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日本大學生谷口柊彌就讀全球百大的京都大學法律系，他日前於Twitter上載4年前後的對比照，可見其中一張是他剛做大學生時的模樣，體型肥又橫、面型圓又胖，有特厚雙下巴，還戴上一副細小的老土鐵框眼鏡，顯得眼鏡細上加細更令面型「顯肥」，頭上留着一個整齊的安全帽髮型，配以全灰色外套是一名標準宅男，走在路上毫不起眼。

經歷了4年時間，歲月除了是把殺豬刀，原來還有抽脂效果，谷口在學校的經歷令他不只學識，就連打扮亦更上一層樓，肥仔亦變成瘦仔。第二張拿着畢業證書的照片，他竟變身成花美男，瘦身成功之餘，還學懂化淡妝，髮型、服裝亦跟上日系潮流，甚至戴耳環，他在帖文笑言：「把人性和脂肪當作代價，換來學歷及法律知識。」

畢業照卻變成花美男，不但瘦身成功，更化了淡妝，髮型、服裝亦跟上潮流。（Twitter圖片）

帖文震驚大批網民，急呼「真的是同一個人嗎」、「根本不是整型，是轉世」，發現原來學霸「太用腦讀書會變成這樣」。不過有眼利的網民發現，樓主相片部份背景歪掉，揶揄他是用了「空間魔法」，即是P圖的意思，因為新照片的背景仔景一看出現扭曲，「這4年應該是學修圖吧」、「為什麼同一背景，4年後卻歪掉了」。

樓主其後貼上更多畢業照澄清，但挑剔網民依然不死心，還是找出照片中有點歪掉的地方反駁。雖然樓主最後未有再回應，但卻有網民出面維護，認為樓主肯改變已是好事，起碼真的變瘦了，「放過人家吧」，還「回歸正題」祝他畢業快樂。

（Twitter）