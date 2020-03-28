【逆齡母親】42歲少女味台媽曬母女照　網民崩潰：哪個是媽媽？

天下間沒有醜女人，只有懶女人，保持青春是不少女士的夢想，有42歲台媽近日上傳與自己女兒的合照，她在相中的逆齡外貌與囡囡相差無幾，讓不少網民崩潰問「到底哪個是媽媽」，並驚歎「歲月似乎沒有在她臉上下痕迹」。

【凍齡台媽美照】42歲的台媽上載一張和女兒的合照，不少人問到底哪個是媽媽。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該台媽昨日在facebook群組「爆廢公社公開版」分享照片，表示自己42歲，身旁則是她16歲的女兒，又指「女兒說她同學都不相信我是媽媽」，讓她哭笑不得。帖文一出，網民即被台媽的逆齡外貌嚇倒，並因為樓主沒有表明哪一個是自己，故不少留言都追問，「所以到底誰是媽媽？誰是女兒」、「旁邊是你女兒？然後我花了5秒再看哪個才是媽媽」。

從樓主上傳的照片可見，女兒一頭中分長髮，媽媽則打扮得相當年輕，齊陰及肩短髮，猶如是同學之間的普通合照，少女味十足。網民大讚樓主保養得宜，希望對方能分享「逆齡大法」，又開玩笑說「妳女兒一定很恨妳」。

其他凍齡台媽美照：

+ 9 + 8 + 7

同場加映：塞爾維亞50歲「辣嫲」

+ 24 + 23 + 22

同場加映：台媽為買學生戲票可以去得幾盡？

帖文至今已吸引約1萬個讚好，甚至最後變成台灣「逆齡媽」集中地，其他媽媽大曬與子女的合照，同樣使網民羨慕一番，忍不住直呼：「這樓（帖）的媽媽根本逆天了！」