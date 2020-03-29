被封百大性感女性的大馬網紅　IG狂曬事業線　火辣裝扮派福利！

一見到就已經要窒息！馬來西亞素來盛產性感網紅，這次要介紹的蕭佩兒（Siew Pui Yi，糖糖）身材誇張到不得了，無論穿什麼都遮不住她的激凸線條，每次擔任模特兒，拍出來的寫真都會令人心跳加速！更加重要的是，糖糖線下亦具才華，甚至曾經贏得國際性的網紅大獎，證明有外貌身材之餘，同時亦有內涵！

蕭佩兒（Siew Pui Yi，糖糖）是大馬網紅，IG有近82萬名粉絲，相當有人氣。（IG「ms_puiyi」圖片)

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21歲的糖糖在IG有近82萬名粉絲，極有人氣！她憑着豐滿得來又相當之有曲線的身材，以性感作風在網紅界內打出名堂。糖糖在IG經常上載福利照，火辣衣着配上誘人姿勢，加上深長事業線分分鐘不論男女都要受不了！

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糖糖除了經營IG及facebook專頁之外，在YouTube上亦有自己的頻道，不時上載Vlog、旅遊日記、或者是自己拍攝的有趣短片等等，內容與IG一樣都有騷身材，網民們睇片時可以大飽眼福！

糖糖成為網紅已有一段時間，早前她已衝出國際，先在2016年被馬來西亞雜誌選為國內100位最性感的女性之一，在2017年更曾代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽，首次參賽便奪得第三名，成績可謂「超班」。

同場加映更多靚女！（香港01製圖）

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