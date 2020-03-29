【新冠肺炎】東京疫情爆發　各區街頭商店餐廳休業　JR站內超冷清

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本全國至少1499人確診，49人死亡。東京更是全國確診個案數量最高的縣區，知事池田小百合日前公開呼籲民眾如非必要勿外出。近日有當地網民特意拍下街頭現況，可見往日熱鬧不再，人流疏落之餘，連商店亦無開門營業，氣氛非常冷清。

【疫情下的東京】部份JR站幾乎無人等車，站內少了人來人往的畫面，反而變得空虛。（Twitter圖片）

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東京知事池田小百合日前呼籲民眾停止外出，各區休閒及娛樂設施如主題樂園、博物館，甚至寺廟，以及街頭的部份商店及餐廳亦要暫停營業。不少日本網民在東京各區街頭拍下少有的冷清景況，例如上野恩賜公園因為疫情關係而暫停開放賞櫻步道，櫻花盛開的美景下，公園內卻沒有遊人。

【疫情下的東京】東京多區往日熱鬧不再，人流疏落之餘，連商店亦無開門營業，氣氛非常冷清。（Twitter圖片）

除此以外，新宿歌舞妓町、秋葉原、涉谷十字街頭等人流亦比以往大減，只剩部份上班族遊走街頭，不過「柏青哥（波子機）」賭場門外卻仍有長長人龍排隊等待開門。有網民亦拍到部份JR站幾乎無人等車，站內少了人來人往的畫面，反而變得空虛。

不少網民稱其實減少外出確是自保方法，坦言了解這景況只屬暫時性，「困在家也不算壞事」、「希望疫情快點止息」、「如果要外出亦要戴口罩保護自己」。

（Twitter）