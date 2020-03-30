笑容有價？　日男叫麥當勞外賣點「一份微笑」　超敬業員工咁交貨

近日新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少人都乖乖留在家中，外賣自然成為醫肚首選。日本有網民早前於Twitter分享外賣實測，稱記得麥當勞承諾免費供應笑容，遂在外送平台上訂購了「一份笑容」，沒多久他便收到「貨品」，但一看帳單才發現算漏了一件事，原來「笑容有價」讓大批網民笑翻。

「笑容免費供應」是麥當勞的待客宗旨，有日本網民分享外賣實測，稱在外送平台上訂購了「一份笑容」，結果笑翻一眾網民。（資料圖片）

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日本的麥當勞一向有「隱藏餐單」，只要食客落單時要求加單微笑，店員便會主動送上免費笑容。當地網民山野祐介上周四（26日）於Twitter發文，稱在外送平台點進麥當勞的菜單時，也有免費加點微笑的選項，於是忽發奇想，實測不訂購任何食物，只訂購「一份微笑」的結果。

山野祐介貼出相片，顯示他只訂購「一份笑容」，而系統亦接受「柯打」。（Twitter「yamanoyy」圖片）

完成訂購後他貼出相片，顯示系統接受「柯打」，外送員亦極速將外賣送到。「貨品」一到達，山野祐介隨即「開箱」，只見送餐員送來一個麥當勞紙袋，上面寫有「Thank You」及「Smile」兩字，並畫上一個愛心圖案。雖然並無貨不對辦的問題，山野祐介卻自嘲稱，其訂購的笑容並非免費，因他計漏了外賣平台的送餐費，「我買了一個390日圓（約28港元）的紙袋」。

山野祐介最終收到一個麥當勞紙袋，上面寫有「Thank You」及「Smile」兩字，並畫上一個愛心圖案。（Twitter「yamanoyy」圖片）

帖文發布不足兩日，即獲逾12萬網民瘋傳，不少人留言稱「結果什麼都沒吃到」、「花390日圓買快樂」、「巨無霸也只是390日圓啊」、「笑死，看你下次還敢不敢調皮」。亦有網民分享經驗，稱試過於訂餐時開玩笑要求21份微笑，結果放食物的紙袋上真的畫了21個「笑哈哈」圖案，感到非常驚喜。

（Twitter「yamanoyy」）