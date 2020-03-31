新冠肺炎｜免疫力非愈高愈好　台醫生：太高掀免疫風暴數小時喪命

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少人都想盡方法增強免疫力，減低中招機會。不過有台灣醫生指出，抵抗力並非愈高愈好，盲目地追求高免疫力的話，染疫時反而可能引起體內的免疲風暴，足以致命！

台灣有醫生指出，免疫力並非愈高就愈好。（資料圖片）

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台中榮總過敏免疫風濕科主任黃文男醫生指出，人體遇上新病毒的時候，反應會極之錯亂，以為病毒很厲害而產生很強的反應，亦即免疫風暴。他說這種風暴等同危疫系統變瘋了一樣，會產生大量發炎物質攻擊自己的身體，繼而令微絲血管擴張，令大量血液可以進入到組織之中，產生刺病、腫脹、痕癢、甚至休克等問題，最嚴重的人可能數小時已經去世。

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免疫系統一旦攻擊自己的身體，同時會影響多個器官的功能，例如肺和心臟都有可能受損。黃文男醫生認為，免疫力不應該以「好」或「不好」區分，而是以「穩定」或「混亂」區分，他舉例小朋友的免疫系統遇上的所有病毒都會是全新的，抵抗方法將會非常自然，不會出現過度反應；成年人的免疫系統已經很穩定，一遇上全新的病毒就會難以應付。

黃文男醫生總結，由於每個人的免疫系統都不同，因此難以預測產生的反應，建議大家抗疫關鍵還是戴口罩、勤消毒。

（ETToday）

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