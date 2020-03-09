新冠肺炎｜中大中西醫教兩招抗疫　戴香囊、煎中藥扶正辟穢

文：歐國賢博士@中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫師） 新型冠狀病毒肺炎在全球仍不斷有新增個案之際，防疫措施未可鬆懈。其實，是次新冠肺炎應歸屬中醫「疫病」範疇，其病因為「感受疫戾之氣」，所謂「非其時有其氣」，清代醫家吳鞠通所著的《溫病條辨》亦提到「疫者，癘氣流行，多兼穢濁」，所以要預防高傳染性疾病，中醫認為辟穢化濁、扶養正氣至關重要。至於如何內外兼施，本文會為大家介紹兩大法子。

抗疫關鍵除了要注意衛生，勤於消毒清潔，減少接觸病毒的機會外，還要調神養生，同時中藥煎湯內服，就能扶正防疫，加强身體正氣。（資料圖片）

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一）佩戴香囊

許多具備「芳香」特性的中藥皆有辟穢化濁的功用。上古時代殷商甲骨文中便有熏燎、艾蒸和釀制香酒的記載，及至周代就有佩戴香囊、沐浴蘭湯的習俗，先秦時代的《山海經》中提到熏草「佩之可以已癘」。就是這樣歷代醫家不斷豐富佩戴香包的理論及臨床經驗，將習俗推展至防治層面，有以下特色：

1. 多選用具備「芳香」特性的中藥

根據藥性及藥效，芳香類中藥有避穢、化濕、開竅、溫通、解表等作用。平日使用上既可將芳香藥末置於枕內，或可利用煙熏、浸浴、外敷、暖熨、搐鼻等方法讓中藥「芳香化濁」。當中，將芳香類中藥裝入特製布袋中，即「香囊」（又名「香包」、「容臭」、「香袋」等），並繫在裙帶、衣帶上或繫在胸前，正是源自古老的「衣冠療法」，屬中醫外治法的一種。2015年中國援塞醫療隊除了携帶中藥飲片及配方顆粒外，就是携帶了500個具有預防流感等傳染病、驅穢作用的中藥香囊展開防疫工作。

有研究顯示，佩戴中藥香囊對社區感冒居民有積極的干預作用；對金黃色葡萄球菌、綠膿杆菌、大腸杆菌、白色念珠菌等均有一定的抑制作用；對空氣中自然菌有一定清除作用，並有隨藥物作用時間的延長而增加清除率；亦有效提高兒童血清免疫球蛋白IgA水平，減少呼吸道感染的發病次數，尤其適合不適合服藥的學前兒童和嬰幼兒。除此之外，佩戴中藥香囊更有預防幼兒腹瀉，改善失眠，配合其他治療有助改善中風後抑鬱情緒等研究報導。

2. 因時、因地、因人、因病制宜

在古代，就有關於端午節香囊的一些習俗，例如「帶個香草袋，不怕五蟲害」。佩戴香囊雖然屬於中醫外治法，但其作用亦可直達臟腑，配伍原則與內用中藥一樣，應「辨證論治」、「治病求本」。其實四季製作香囊時所選取的中藥亦有所不同，春季好發各種呼吸道傳染病，多用具芳香辟穢解毒的中藥；夏季天氣潮濕悶熱，多用具有驅蚊蟲、殺菌、安神的中藥；秋天傷春悲秋，含有花類的中藥香包可舒緩焦慮、緩解壓力；冬天日夜溫差大，寒冷而乾燥多風，芳香通竅的中藥香囊多能改善鼻敏感症狀。其實，對應不同疾病中醫亦會選用不同的中藥香囊，如以今次新型冠狀病毒肺炎為例，屬中醫所說的濕濁之邪，可以使用芳香化濕濁的藿香、草果、蒼朮等來製作香包。不過，對中藥材過敏者及孕婦慎用，使用前可諮詢註冊中醫師。

如有疑問，最好先諮詢中醫師意見。（資料圖片）

二）扶正防疫方

中醫自古而來在中國的抗疫歷史上功不可沒，例如2008年汶川大地震後，國醫大師周仲瑛教授立即擬定了「防疫清肺湯」與「防疫化濁湯」，用於地震後疫情防治。當時，南京中醫藥大學全校師生根據周教授的處方連夜趕制數千劑顆粒劑，以及3000個中藥香囊送去災區，體現了中醫抗疫內外合璧之理念。

從中醫角度來看，疫毒趁機侵入人體而發病，往往與人體內在正氣不足相關，即所謂「邪之所湊，其氣必虛」。在這抗疫的關鍵時間，除了要注意衛生，勤於消毒清潔，減少接觸病毒的機會外，還要調神養生，同時中藥煎湯內服，就能扶正防疫，加强身體正氣。本次肺炎疫毒以濕毒為主，影響肺脾氣機，又因時、因地、因人之不同，可成濕熱、寒濕、燥濕等不同毒邪，所以在預防上，益氣固表、芳香化濕、清熱解毒、養陰生津、除煩化濁同為重要。謹記，按個人體質調配適合自己的扶正防疫處方，效果必定更為理想！

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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