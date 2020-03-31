新冠肺炎│西安兵馬俑酒店兩個月零住客　老闆唔驚：外國客會再來

還記得西安那間要儲夠膽量才敢入住的秦始皇兵馬俑主題酒店嗎？在新冠肺炎病毒疫情下，全球旅遊同遭慘痛打擊 ，旅客失蹤酒店也面臨財務危機，據報這間本來吸引不少外國客的兵馬俑酒店，兩個月來出現零客人的情況，老闆指開業10多年來從未遇過。

西安兵馬俑酒店連續兩月沒有客人，老闆稱開業10多年未見過。（梨視頻片段截圖）

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這間兵馬俑酒店於2008年開業，至今有12年歷史，說是酒店其實更似民宿，總計只有三間主題套房。老闆郭志華表示，兵馬俑始終屬於陪葬品，在中國人眼中較為忌諱，但卻深受外國客歡迎。

他表示原本春節時所有房間早已訂滿，惟去年底爆發疫情嚴重打擊旅遊業，外國客絕迹令酒店兩個月來一個客人也沒有，損失約五萬元，慘烈程度開業以來從未見過。

有內地blogger入住這間兵馬俑酒店，傾情分享令他睡不着的特色裝修，引來網民大爆笑。

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被問到會否因應現時情況考慮改變酒店獨特裝修，郭志華毫不猶豫稱不會，指現時屬特殊情況令外國客減少，長遠而言外國客還是會到中國旅遊的，他對未來抱有信心。