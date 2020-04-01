高顏值泰國網紅任Playboy大使　扮兔女郎、着比堅尼晒事業線！

泰國是香港人旅遊勝地之一，出名青靚白淨的泰國女性更是不少網民們的至愛！這次要為大家介紹的，就是著名成人雜誌《Playboy》在泰國的其中一名模特兒「Donuts（Nathaorn Banphasuwan）」，打扮性感得來又不乏傳統泰國女性美，在IG更有達58.2萬名粉絲，相當之受歡迎！

「Donuts（Nathaorn Banphasuwan）」，打扮性感得來又不乏傳統泰國女性美，在IG更有達58.2萬名粉絲，相當之受歡迎！（IG「bunny.donuts」圖片）

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Donuts是Playboy在2019年的宣傳大使之一，既是模特兒又是大使，顏值和身材當然都是一等一！Donuts的大眼、高鼻及瓜子臉令不少人一看已經愛上，再加上流線型身材的豐滿上圍、纖腰、長腿，就差不多是完美的代名詞了。

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最重要的是，Donuts在IG上面經常都有性感福利照，穿上兔女郎裝、比堅尼、低胸裝等等，誘惑得來亦都百分百展現了女性感體態美！

同場加映更多靚女！（香港01製圖）

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