東港城廁所驚見乾手機放波鞋　網民鬧爆缺德：將鞋底啲菌吹出嚟？

近日連連下雨，鞋子入水好不舒適，但怎樣也不能在公眾地方「就地晾乾」！新冠肺炎（COVID-19）肆虐，大家都比以前更注意衞生，有網民在facebook群組就上載一張照片，只見有人在東港城洗手間內，把一對波鞋放置在乾手機內，似乎想吹乾鞋子，被一眾網民大鬧缺德。

有人在東港城洗手間內，把一對波鞋放置在乾手機內，似乎想吹乾鞋子，被一眾網民大鬧缺德。（fb「將軍澳主場」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民昨日（3月31日）在facebook群組「將軍澳主場」上載兩張照片，只見東港城商場廁所內，竟有人將一對粉紅色的波鞋放在乾手機中間，疑似用乾手機吹乾鞋子。

有人在東港城洗手間內，把一對波鞋放置在乾手機內，似乎想吹乾鞋子，被一眾網民大鬧缺德。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文引起網上熱議，有人鬧爆涉事者不合衞生又缺德，「鞋底勁污糟，一下將啲菌吹晒出嚟？」有網民則建議，見到應立即將它掉進垃圾桶。有研究曾指乾手機的含菌量比使用抹手紙高出10以上，網民不禁問「究竟隻鞋多菌啲定乾手機多菌呢？」

東港城回覆《香港01》查詢表示，商場清潔員在發現上述情況後已即時處理，並使用消毒工具及消毒噴霧徹底清潔及消毒乾手機。發言人強調，商場在防疫期間亦已加強以下洗手間清潔消毒工作：包括在每個廁格、出入口及門外通道加設自動消毒機，每15分鐘定時噴出消毒噴霧；廁格在每次使用後，在可行情況下，以消毒噴霧清潔；以及洗手間設施會每晚以霧化消毒劑徹底清潔，以確保衛生。

+ 4 + 3 + 2