外傭姐姐電話跌落馬桶　竟直接放落全新米包吸乾　僱主：激到暈低

廁紙、米等日常用品或食品成為港人最近瘋搶目標，不少人更言買到一包米猶如中頭獎般幸運。不過有網民近日於facebook撰文，大呻家中外傭姐姐因為去廁所時不慎把電話跌在馬桶內，即使用暖爐及風筒亦吹乾仍未能開機，之後竟把電話插在剛買的米包內吸濕，樓主一發現立委崩潰，直言：「真係畀佢激到暈低！」

外傭姐姐最近去廁所時不慎把電話跌在馬桶內。（資料圖片）

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樓主於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」撰文，大呻外傭姐姐最近去廁所時不慎把電話掉到馬桶內，結果電話浸水後即「壽終正寢」，她曾嘗試用暖爐及風筒吹乾亦「返魂乏術」。

電話浸水後即壞，她曾嘗試用暖爐及風筒吹乾亦不果，沒想到她竟指把電話直接插在剛開的新米包內吸濕。（資料圖片）

樓主續稱隔天早上再問外傭姐姐電話情況如何，沒想到對方竟指把電話直接插在剛開的新米包內吸濕。樓主大感崩潰，表示現時人人搶米的劣況下，難得才買到一包新米，結果還未吃過就要扔掉，「平時都係得我歲半嘅仔同佢先會用米煮粥仔煮飯，雖然包米可以畀錢買返，但係真係畀佢激死好唔開心」。

樓主大感崩潰，表示現時人人搶米的劣況下，難得才買到一包新米，結果還未吃過就要扔掉。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

樓主又解釋若無問外傭姐姐，亦不會發現對方做出如此荒誕的事，不少網民留言笑稱，「洗一洗照食囉」、「留返畀佢自己食咪算」、「真正嘅煲電話粥」、「佢又傻唔晒識放落米」但亦有網民表示要懲罰外傭姐姐，「嘥咗成包米，叫佢自己用錢買返包」、「扣糧啦，仲要教佢衛生常識」。

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