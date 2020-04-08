疫情下失業兼被拖糧　獨居伯伯從荃灣到油麻地拎銀杏館免費飯盒

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，不少食肆和娛樂場所都陷入停業困境，基層打工仔甚至要面對「手停口停」的狀況。社會企業「銀杏館」在facebook分享一則心酸故事，指日前一名住在荃灣的獨居伯伯，特意來到油麻地排隊取免費飯盒，義工一問下得知他失業又被拖糧，導致晚晚失眠，「我真係唔慣，好驚」。

一名住在荃灣的獨居伯伯，特意來到油麻地銀杏館排隊取免費飯盒，義工一問下得知他失業又被拖糧。（銀杏館fb圖片）

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銀杏館近日「重出江湖」，向有需要的基層市民派發免費飯盒，日前一次派飯活動期間，遇到新登記領取飯盒的獨居長者陳伯。帖文指家住荃灣的陳伯為了溫飽，特意遠道來到銀杏館的油麻地店取飯盒，又向義工訴說自己的經歷，指本來在麻雀館當清潔工，「以前以為麻雀館打工好穩陣，無諗過麻雀館都執笠仲拖咗好多糧」，目前「手停口停」，靠街坊早前送給他的乾糧充飢，苦境亦令他晚晚失眠，「我覺得喺農曆年後，所有野都變咗，係成個世界都變咗」。

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社工聽見後即時作了一些社區支援的介紹，但陳伯眼泛淚光嘆道：「但係度度都閂左門……呢個世界依家度度都閂左門……點解會咁？我真係唔慣，好驚……」令人聞者心痛。帖文則指，所有人都要重新適應這個大時代，但呼籲大家不要恐懼，「迎難而上，互相扶持，關關難過關關過，有愛就一定見到光明天」。

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帖文亦引起熱議，有網民表示，大家如有能力和時間不妨幫幫這些基層長者，「物資上或精神上嘅，那怕只係一包米、一個口罩又或者係幾句簡單嘅問候，都可以令佢哋個心感到踏實」；另有人留言稱，希望能向伯伯提供援助，盼銀杏館可幫忙聯絡。