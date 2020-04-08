台灣女童突飛出跌倒　閉路影低恐怖一刻　睇片網民心驚：被推的！

不少父母都會在家中安裝閉路電視，遇事時翻看即能知道來龍去脈，但電影都有做，一旦拍到了難以解釋的情況，真的隨時嚇破膽。台灣有媽媽上載女兒在家跌倒片段，直指搞不清情況，請網民一同分析女兒究竟是自己絆倒了，還是被無形之手推跌。網民看過片段後，不少人都指心中發毛，也有人認真分析，真相卻始終未明。

妹妹究竟點跌倒，引來網民瘋狂討論。（FB「靈異公社」片段截圖）

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這段閉路電視被上載到FB群組「靈異公社」，發帖的媽媽指是在4月5日上午10時許拍到的，事後孩子沒受傷，她也找教會牧師到家中抹油禱告。她稱看不通究竟是否孩子自己腳交疊絆倒，但也感覺似乎孩子是從後被人推倒，希望網民一同幫眼。

跌倒恐怖一刻逐格睇！

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帖子引來瘋傳，網民分析的留言多達3000個，不少人看後都感到害怕，有人逐秒分析孩子轉身後舉動，認為似乎真的有看不到的力量推她，但也有人認為不用想太多，孩子肢體不夠靈活的事根本常常發生，叫台媽不要自己嚇自己。

信與不信網民瘋狂討論，有人更稱見到...

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