良心業主疫境下主動減租三成　一句話令創業租客感動：她給我希望

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，很多人都要承受巨大經濟壓力，不過艱難生活下反更顯出人情味。台灣有男網民在facebook群組分享一件暖心事，指近日收到房東的訊息，竟主動提出減租5000台幣（下同，約1288港元）3個月，希望能一起撐過疫情，更留下一句份外窩心的鼓勵說話，令網民感嘆「我們家的房東給我希望」。

疫情下不少人都要面對巨大的經濟壓力。（Getty Image）

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這名感恩的網民昨日（8日）在facebook群組「爆廢公社」發文，指上班期間收到房東太太的短訊，看到後連其妻子也問「為什麼跪着看手機？」。原來他收到了房東主動提出寬減3月至6月份租金的訊息，即這3個月只需付10000元（約2500港元）租金，待7月份才恢復15000元（約3853港元），足足大減三成多。

房東太太窩心話：

樓主看到訊息也相當感動，大讚「佛心房東」，又指「我們家的房東給我希望」。他其後在帖文補充說，自己本身做工程，平時把房子打理得還可以，認為在外租屋也要把別人的物業當自己家一樣維護，對方亦會看在眼裏，房東房客關係也會更融洽。他又感嘆：「台灣人最美的風景不會不見！人情味100分！」

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房東的善行令網民紛紛按讚，又稱「不太可能有這種房東！」、「哪裏可以遇到好房東呢」。有人則笑言是否應把這帖文傳給房東看看，增加壓力，但有業主無奈坦言自己有房貸壓力，「10年後，沒房貸，我有能力，我也會減！」