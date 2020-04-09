新冠肺炎｜冠狀病毒於4℃仍可生存　專家教食物放雪櫃7個消毒步驟

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，大家都勤洗手，回家後又會消毒隨身物，以策安全。但到超市購買人人摸過的包裝食物回家後，是否需要徹底清潔？病毒在雪櫃冰冷的環境下又能否繼續存活呢？美國病毒學者Warner Greene博士就為大家解答這個迷思！

冠狀病毒可在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下仍可存活。（示意圖，資料圖片）

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美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士接受《NBC Bay Area》訪問表示，冠狀病毒的本質是「黏性」病毒，它們能在物件表面上存活的時間相當驚人。而美國微生物學會於2010年就有關SARS的研究報告發現，冠狀病毒可在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下仍可存活，正與雪櫃內的情況相約。

有見及此，Greene博士認為將食品放入冰箱或雪櫃之前，需進行消毒，他和家人每次都會用沾上消毒液的毛巾，擦拭產品包裝後才放進雪櫃。以下是他提議購物回家後必要做的7個步驟：

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Greene博士亦表示，目前未清楚冠狀病毒在0℃以下環境能否存活，但積極消毒冷藏品的包裝都是好方法。

冠狀病毒殘留時間（01製圖）

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