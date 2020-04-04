新冠肺炎 |紫外線、太陽光可殺滅新型冠狀病毒?　BBC拆解迷思謬誤

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，病毒大流行令多國民眾急急搶購消毒用品自保，市場隨即湧現各種聲稱具消毒功效的用品，當中不少以紫外線消毒招徠，甚至指出能有效殺滅新冠肺炎病毒。《BBC》日前訪問任職紫外線科技（UV Light Technology）公司的專家，拆解有關紫外線消毒功能的常見問題及謬誤。

市場不少聲稱具消毒功效的用品以紫外線消毒招徠，《BBC》近日的報道拆解有關紫外線消毒功能的常見問題及謬誤。（資料圖片）

日光中的紫外線可分為3種，包括紫外線A（UVA）、紫外線B（UVB）及紫外線C（UVC）。照射到地球表面上的紫外線大部分為UVA，能穿透皮膚，造成老化，令表面出現皺紋和斑點；而UVB會破壞皮膚的DNA，導致曬傷，更可能會引發皮膚癌；UVC則能殺死人體和病毒分子的基因物質，但它被地球臭氧層阻隔在外，不會照射到地球表面或人體。

人類自1878年起就找到方法製造UVC用作消毒，過往有研究顯示UVC的輻射能破壞部分冠狀病毒分子的基因物質，使病毒無法增生，惟目前並無任何研究證明UVC對新型冠狀病毒會產生的作用。

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至於將UVC用於人體更是非常危險，阿諾德指，UVC只要數秒鐘就對人體造成傷害，「你知道肉眼直視太陽的刺痛感嗎？紫外線C的威力是10倍以上」。雖然如此，近日有科學家發現一種新的紫外線C，名為遠紫外線C（Far-UVC），有實驗顯示它不會破壞人體皮膚細胞的DNA，並能殺死懸浮於空氣中的流感病毒，但其殺菌消毒能力相對較弱，對於殺滅新冠肺炎病毒效能成疑。

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【武漢肺炎】紫外光燈殺菌有助防疫？ 為何不可用燈消毒口罩？

不少人都相信太陽光具一定殺菌作用，事實上照射陽光的確能消毒物體表面，但沒有研究證實曬多久的太陽才足以殺死新型冠狀病毒，而且長期曝露於日光下亦有曬傷風險，甚至會增加患皮膚癌的機會，故曬太陽抗疫並非可靠辦法。

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