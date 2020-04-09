抗疫基金｜打工仔不滿錢落僱主袋　失業者怨畀人炒咗政府先出手

政府昨日公布總額1375億元的第二輪防疫抗疫基金措施，包括為合資格僱主提供薪金上限9000元的津貼，為期半年，要求僱主承諾不裁員及全數用於支薪。這次緩助並非直接「落僱員袋」，不少打工仔質疑僱主或會出蠱惑，最終受惠有限，亦有失業者怒吼：「我畀人炒左先玩政府出糧」，難以理解政府的援助邏輯：「不是失業人士更等錢使？」

政府昨日公布總額1375億元的第二輪防疫抗疫基金措施。（資料圖片）

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新一輪措施涵蓋251.5萬人，但全港勞動人口約390萬，即仍有逾百萬市民未能受惠；特首林鄭月娥昨在記者會上也承認政府無法做到「滴水不漏」。措施內容一公布，打工仔直指雖很多細節未明，但也不太賣帳，質疑政府「做得太遲又不足」，有人稱「執笠收唔到」，有人反建議「咁搞不如派錢，係人都受惠，而家只係老闆受益，打工仔全無益處，美其名6個月內唔炒你」。

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更多近月連工都無埋的失業者，聽完政府補助計劃後更感氣憤，直指當局所派的支薪津貼先向僱主派發，情況更惡劣的無收入者卻理都唔理，大感失望，「 呢排畀人炒嗰啲點？失業人士又一啲幫補都冇」；有人更建議政府應設立「失業援助基金」，「而家根本有幾多落咗員工到都未知，可能有無賴申請完袋埋錢就走佬」、「究竟為乜搞到咁複雜？直接畀打工仔唔得？」

港鐵減價、延交薪俸稅 即睇市民受惠項目！

政府為合資格僱主提供薪金上限9000元的津貼，為期半年，不過打工仔並不太收貨。（資料圖片）

▼市民可受惠措施▼

1. 由今年七月起，放寬公共交通費用補貼計劃的補貼門檻，由400元降至200元。

2. 由今年7月1 日起，減地鐵車費20%，為期六個月，一半的損失的收入由政府支付。

3. 所有學生貸款還款人，除拖欠還款者外，自動提供免息延長還款期，為期兩年。

4. 為應於本年四至六月繳交薪俸稅、個人入息課稅和利得稅納稅人自動提供三個月的延期。

5. 放寬綜合保障援助計劃（綜援）下的資產上限以協助更多失業人士，為期六個月。

6. 在政府促成的援助下，保險業監管局會協助各主要保險公司為客戶提供寬限期，讓個人人壽、危疾及醫療保單持有人有保費寬限期。

政府新一輪抗疫基將公共交通費用補貼計劃門檻降至200元，讓更多市民受惠。（資料圖片）

●公共交通費用補貼計劃門檻降至200元

在交通方面，市民由今年7月起可在兩項新措施下受惠，包括公共交通費用補貼計劃的補貼門檻，由400元降至200元，料市民可由8月中起領取按放寬後每月公共交通開支水平計算的補貼。涉及的額外開支由2020-21年度上述計劃的預算開支承擔，毋須額外撥款，預計約380萬名市民受惠。

●港鐵車費減免20%

港鐵在2020年7月1日至2021年1月1日六個月期間，提供20%車費折扣。政府會以50:50配對方式協助港鐵公司提供上述折扣，估計額外開支為8億元，預計逾500萬人次受惠。

●學生貸款免息延長兩年

所有學生貸款還款人，除拖欠還款者外，自動提供免息延長還款期，為期兩年。在職家庭及學生資助事務處會向學生貸款還款人發出通知書，通知他們有關暫緩兩年償還貸款的安排。

●薪俸稅、個人入息課稅等延期三個月

應於本年四至六月繳交薪俸稅、個人入息課稅和利得稅的納稅人，會自動提供三個月的延期。稅務局稍後會公布詳情。