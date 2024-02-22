潮濕天氣7種蚊蟲易出沒！裝修佬教你清除妙招免受細菌感染！

蚊蟲是潮濕天其中一個令人困擾的難題。多種昆蟲你連牠們的名字也不知道，更不可能知道潮濕蟲怕什麼。那究竟潮濕家居會出現什麼昆蟲？如何在室內驅蟲解決？等裝修佬話你知啦！



+ 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

某些昆蟲會帶有細菌或病原體，人類接觸牠們經過的東西或是被牠們叮咬後，有機會會受感染。

1. 蛾蚋

蛾蚋出現地點：潮濕的浴室、隔油池、水溝附近的牆面，或陰暗、潮濕、不通風的牆角、櫃角、地腳線

蛾蚋會食腐敗的有機物質，於有污水泥的地方孳生，因此會帶有細菌和病原體，引致傳染病毒。但拍打蛾蚋，可能令細菌等散播到空中。另外，蛾蚋屍體經風化後再混入塵埃的話，會引起氣管過敏、哮喘等過敏病，因此殺滅後應適當清理乾淨。

防治方法：浴缸、排水口擺放防蟲蓋或網，避免牠們自管道進入。定期用漂白水清潔或噴灑出沒地點。保持乾燥通風。

2. 德國曱甴

蟑螂出現地點：微波爐、雪櫃、洗衣機後、洗手盤下方等陰暗溫暖位置

曱甴偏好加工食品，同時身上帶有病原體，曱甴接觸過的食物人類進食後有機會致病，出現食物中毒、嘔吐和腹瀉等反應。另外，牠們亦有致敏原，可令人有出疹、打噴嚏等反應。

防治方法：有滅蟲專家建議使用把混合1:1的糖和食用梳打（或硼砂）放在廚房陰暗處，利用蟑螂愛甜食的習性，吸引牠們進食餌劑，從而殺滅蟑螂。

跳蚤屬吸血性昆蟲，以霉菌和吸血為食糧。（網上圖片）

3. 蚊

蚊出現地點：花盆、水盤等積水處，停棲在衣櫥、窗簾形成的陰影處

蚊子是騷擾性的昆蟲，吸血的習性除了會使人皮膚腫癢，某些蚊種更會傳播如瘧疾、登革熱、日本腦炎、寨卡病毒等流行病，造成人類生病甚至死亡。

防治方法：勤倒積水、清潔並刷洗容器，保持乾燥通風，預防牠們孳生。

4. 跳蚤

跳蚤出現地點：毛髮濃密的動物身上和地毯

跳蚤跳躍能力極佳，喜愛溫暖潮濕環境。跳蚤屬吸血性昆蟲，以霉菌和吸血為食糧。跳蚤會造成動物皮膚搔癢過敏、脫毛，嚴重會導致貧血。在無理想寄主或大量出現時也會叮咬人，人類皮膚會出現紅腫及痕癢等過敏反應。

跳蚤為重要的病媒昆蟲，著名的黑死病推測便是由鼠蚤傳播。此外，斑疹傷寒、貓狗的過敏性皮膚炎或是絛蟲等寄生蟲也都可藉由跳蚤傳播。

防治方法：定期使用吸塵器清潔衛生，特別是地毯、家具、地板的縫隙和家具上的軟墊。每周清洗寵物寢具，理想水溫為60°C以上。定期使用蚤梳檢查寵物身上是否有跳蚤。

蚊蟲在潮濕時節出沒，因此經常保持家居通爽是預防蚊蟲入侵的方法之一。（GettyImages）

敏感篇



被這類昆蟲咬後，會令人類出現敏感徵狀。

床蝨

床蝨出現地點：牆壁、牆紙、床架、衣柜、衣物被褥枕頭、地毯、木板、地板、門框、梳化和蓆等隱閉處及隙縫中。

床蝨又稱為木蝨或臭蟲，以吸血為生。人體被床蝨咬後，皮膚會出現紅腫及痕癢等過敏反應。而且其食相非常差，常常把血濺到四周也是，污染衣物。

床蝨防治方法：床蝨生命力強，水浸不死、高低溫也難以致命、可以抵抗很多殺蟲劑／煙霧彈。因此盡量去避免引牠們入屋，例如不使用二手傢俱。

若已有蝨患，可預先在吸塵機的收集袋中加入一些殺蟲劑，讓吸入的床蝨中毒死亡。要注意於牆紙、牆面、床架、衣櫃、衣物、被褥、梳化、窗簾等等位置抽吸，以捕捉逃脫的床蝨。

另外使用高溫蒸氣機，噴出約80度的高溫溫度消滅床蝨，特別是床墊、梳化墊、窗簾等各種家具的細縫。如果有地方遺漏了，未除掉的床蝨很容易再次出現，因此需要用具殘留性的殺蟲劑預防床蝨再次出現。

被床蝨污染的衣物、床單、窗簾等，先用密封的厚膠袋裝好，防止床蝨接觸其他物品。然後用高於80度的熱水徹底將它們洗乾淨，再用乾衣機烘乾更佳。清洗後的衣物應暫時放在厚膠袋裏隔離，等床蝨被完全消滅後再使用。

數量篇



這類昆蟲沒有對人類有生命的危害，但短時間內會大量繁殖，仍令人感到困擾。

1. 跳蟲

跳蟲出現地點：去水渠、洗手盤底、浴缸底、天花、盆栽的有機土等陰暗環境

又稱潮濕蟲，「霉」是其最佳食物來源，取食植物及帶傷口的幼嫩組織，會侵害植物。跳蟲數量多、行走速度快、蔓延快，難以殺滅。

防治方法：控制濕度是最有效的方法，維持濕度於55至60度左右。植物要定期換土，以減少蟲卵。

2. 卜泥

卜泥出現地點：窗邊、窗台、床底和冷氣機的吹風位

又稱為書蝨，以霉菌為食糧，移動迅速。雖然牠們對人體無大影響，但由於繁殖速度快，較難殺滅。

防治方法：相對濕度低於60%時，卜泥會因缺水而死亡。因此控制濕度於50%左右，便能殺滅。

另外，廚櫃要定期清理，將櫥櫃的食物拿出，抹乾淨後再通風，保持乾爽。烹飪或煲滾水時，或者使用洗衣機時，都要確保廚房通風良好，因為這些行為都會產生濕氣。

滅蟲專家建議 天然驅蟲法

1. 在暖水中加入2至3滴香薰油，抹地或清潔家居物件表面。昆蟲怕酸味，故有驅蟲之效。

2. 用袋裝起乾檸檬片或乾薰衣草，放在衣櫃，以氣味驅蟲。

3.用袋或舊襪裝起沙薑粉，放在角位或邊位。沙薑氣味濃郁，可有效驅蟲。

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文問解答大家疑問：https://www.facebook.com/hkdecoman

同場加映：防霉資訊話你知。

+ 9

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）