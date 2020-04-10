「藍田半山」130呎客廳出租　每月$3379　奇特招租廣告引熱議

香港寸金尺土，連客廳都可以租出去？網上近日流傳一張奇特招租告示，聲稱住在「藍田半山」，但僅出租3房單位中的130呎客廳，租金每月3379元，水電媒及網絡費用則平分，直言「便宜過市面價」。帖文引起網上熱議，有網民笑言「放租嗰個好缺錢呀？」、「廳長都要咁貴，私人空間都冇」。

客廳劃出部分空間，放置一張單人床、一個大櫃及一張桌子，並有布簾分隔。（fb「租屋、出租丶搵樓群組、業主自讓免費出post」圖片）

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有女網民前日（8日）在facebook群組「租屋、出租丶搵樓群組、業主自讓免費出post」發文，指自己住在藍田康柏苑一個約700呎三房位，形容是屬半山區，現招廳長一名，只限女租客。客廳約130呎，月租只需3379，「相當便宜吧」，而水電媒及上網費用則住客平分，又揚言家具齊全，「拎包就能入住！」

帖文又以附近環境作招徠，屋苑鄰近超市、便利店、街市、茶餐廳、體育館等，10分鐘路程就有圖書館、游泳池和行山徑，並以一句賣場口號作結「8號起租，快來搶」。

從上載的照片可見，客廳劃出部分空間，放置一張單人床、一個大櫃及一張桌子，並有布簾分隔，而另一邊則放有雜物櫃及餐桌，還有一張顯示多人在圍爐吃火鍋的照片，似乎想表達租客關係融洽。

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帖文引起一眾網民好奇，忍不住問「真膠定假膠？」指3000多元租客廳，還要被人劃做公共空間，「小小私隱都冇」、「咁多人住同一間屋，人口密度高到阿媽都唔認得」，又指康柏苑是居屋，「講到住半山會唔會吹太大」。有網民則建議有意租者可以收「過路費」，「你要出廳坐我收番租，一入屋你就只準入自己房」。