生活百科｜居屋單位一房變兩房　裝修佬教4個設計貼士保持空間感

香港寸金尺土，尤其是新型的一房居屋單位大家當然都想間多一間房，那麼如何可以做到？

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工程總監阿鋒表示，如果要多間一個房間，無可避免要放棄客廳的窗戶，而為了不影響採光度，間房時可利用透明或半透明的物料，例如玻璃，就能增加室內光線及空間感，再配合窗簾，在有需要時可增加房間的私隱度。

此外，選用一些特殊的材料如和紙也可以，而電子調光玻璃，可以方便自己控制光度。但要注意的是，用透明或半透明的物料，要控制好比例，適量使用才能成功營造出私隱度與空間感並存的設計。

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