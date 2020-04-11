Oxyair Mask港產口罩延至4月15日開售　$95/50個成人ASTM Level 2

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，愈來愈多港產口罩投入市場，其中Oxyair Mask昨日（10日）在facebook公布，該廠本於4月13日開售的 ASTM Level 2口罩，因要等待VFE測試結果，需延期至4月15日早上發售。

Oxyair Mask公布，因要等待VFE測試結果，ASTM Level 2口罩需延期至4月15日早上。（Oxyair Mask圖片）

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Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民和小商人創辦，自設本地生產線，預計首批成人口罩售95元50個、兒童口罩60元30個，並推出彩虹7色特別版。

公司早前公布會在4月13號至4月17號（星期一至星期五）每日早上9時30分及晚上6時30分派籌抽籤，合共10000個名額，惟FB專頁昨日表示，由美國實驗室進行的VFE測試，將於4月14日晚上才完成，因此開售時間將順延至4月15日。

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Oxyair Mask口罩達ASTM Level 2、EN14683 Type II標準。（Oxyair Mask圖片）

Oxyair Mask口罩開售詳情：

時間：4月15日至4月19日

（每日早上9時30分及晚上6時30分派籌抽籤）

數量：每次1000個名額，共1萬盒，一盒50個，每人限購1盒

口罩規格：3層過濾口罩，ASTM Level 2、EN14683 Type II

開售方式：透過The Gulu App網上抽籤。

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