LinkedMarts網售自家口罩　一盒50個售$198　4人搭單仲有得平

新冠肺炎疫情持續，口罩需求仍然不絕，香港多間公司亦出售自家品牌口罩。其中LinkedMarts於官方網站有售3層式口罩現貨，50個1盒售198港元，可於全港40個自取點取貨。

LinkedMarts於官方網站有售3層式口罩現貨，50個1盒售198港元，訂購後更可在全港40個自取點取貨。（LinkedMarts圖片）

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LinkedMarts本來是生活用品網購店，今次他們出售自家品牌口罩，於今早（11日）開始發售。口罩屬3層式，中國製造，有歐盟認證，BFE高達99.4%，而 PFE亦高達94.8%。

據網站資料顯示，1盒口罩有50個，售價為198港元，如4人共同購買，每盒則售178港元，網站更顯示誰人正等候搭單，即使沒朋友亦容易湊夠數。據了解，由訂購到送貨約需一星期，並於全港40個地方設自取點。

據網站資料顯示，1盒口罩有50個，售價為198港元，如4人共同購買，每盒則售178港元，網站更顯示誰人正等候搭單，即使沒朋友亦容易湊夠數。（LinkedMarts圖片）

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LinkedMarts口罩開售詳情：

時間：4月11日上午11時

價錢： $198/50個

口罩規格：歐盟認證，BFE高達99.4%，中國製造

開售方式：LinkedMarts網店

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