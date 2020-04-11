【新冠肺炎】韓企足球場考招聘試　考生暴曬1.5小時全程撳實試卷

韓國在新冠肺炎（COVID-19）疫情下暫停大部分人群聚集的活動，但當地一間公營機構日前破格在戶外足球場暴曬舉行招聘筆試，139名應徵者坐在各相距5米的座位。有香港網民看過照片後紛紛笑言，「加紙點算？」又討論即將開考的文憑試能否借鏡。

在新冠肺炎疫情下，有韓國京畿道有企業借用足球場舉行聘考試。（news1）

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韓國京畿道安山市一家公營建設機構，鑑於招聘程序無法一拖再拖，便特別借用一職業足球聯賽球隊的露天足球場舉行筆試。2000平方米的青蔥草地上周六（4日）擺設約140張桌椅，每個位相隔5米，139名應徵者需先探體溫、消毒雙手及戴口罩入場。員工亦身穿防護衣為桌椅消毒。

清風送爽，不少考生在1.5小時內要按着試卷，避免被陣風吹走，又要頂着太陽，幸好最後筆試順利完結。不過，香港網民看到韓國的「社交距離式考試」後，立即擔心監考者的心肺功能，「監考當運動囉」、「用高爾夫球車監考」、「派卷同收卷那個才慘」，又指考試過程又太多變數，例如下雨、刮大風和陽光刺眼等。

今次疫情讓本港文憑試多次延期，有網民就指香港能否參考這種方法，惟要滿足各種考試常見情景卻似乎有難度，「一陣想去洗手間，咁咪無晒考試時間」、「斜對角要加紙點算」、「停筆之後仲可以寫多幾分鐘」、「考試最緊要係氣勢，加紙呀唔該！」。

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