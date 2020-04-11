美國水族館閉館　貓咪入場睇水母魚仔　唔睬飼養員打招呼超得意

在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，人人留家防疫，但部分平時人流如鯽的場館，卻因此有機會開放予小動物「參觀」。美國喬治亞水族館（Georgia Aquarium）日前聯同一間動物收容所，讓5隻小貓入場看熱帶魚。貓咪在館內好奇四圍走的畫面讓網民笑倒，大讚既可愛又治癒。

美國喬治亞水族館（Georgia Aquarium）最近因應疫情閉館，於是與動物收容所合作，讓5隻小貓咪入場看熱帶魚。（fb「Georgia Aquarium」）

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喬治亞水族館周一（7日）在facebook分享影片，看到5隻小貓咪在館內超興奮狂奔，其間駐足大玻璃前觀看飼養員餵魚，尤如小朋友對水族館充滿好奇心，四處探索。貓咪之後又跑到水母區，一片漆黑無阻牠們的百厭性格；即使飼養員在玻璃另一邊打招呼，貓咪也通通「一屑不顧」。

水族館飼養員隔着玻璃打招呼，一眾主.子似乎不太感興趣。（fb「Georgia Aquarium」）

帖文表示，水族館近日因應疫情而暫停對公眾開放，便找來動物收容所「Atlanta Humane Society」內的5隻小貓，但表明牠們不接受領養，呼籲有興趣的市民到附近收容所了解。