清純系日網紅比堅尼食雪糕照跑出　時尚搭配現深長事業線同樣誘惑

清純的女孩只要一看就會令人有心動的感覺！日本網紅妃菜本身擁有清純外貌，加上獨特氣質和豐滿身材很快就在網上跑出，成為網民們的焦點之一。她其中一張穿上比堅尼，露出深長事業線吃雪糕的火辣照片，就令各位網民們大飽眼福！

妃菜（hipipigram）年紀輕輕只有20歲，就已經晉身網紅之列，靠的就是清純可愛樣子，一雙大眼加上可愛笑容已經將不少人電倒。（IG「hipipigram」圖片）

+ 11 + 10 + 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

妃菜（hipipigram）年紀輕輕只有20歲，就已經晉身網紅之列，靠的就是清純可愛樣子，一雙大眼加上可愛笑容已經將不少人電倒。加上誘人的豐滿上圍及曲線，更是令人有把持不住的衝動！其實妃菜本身都十分會打扮，除了化妝講究之外，平時外出的服飾變化亦十分多樣，而且全部都可以輕鬆Carry，與她十分搭配。

雖然有部分網民認為妃菜的妝似乎有點誇張，但普遍都認為她本身樣子和身材都不俗，「青春的美好啊，真是性感萬分，不錯喔」、「身材好，顏值高，賞心悅目」，網民們都給予很高的評價。

同場加映更多靚女！（香港01製圖）

↓↓↓90後清純可愛少女百川晴香 被封「300萬光年一遇美女」堅難遇！↓↓↓

+ 29 + 28 + 27