一田旺角快閃賣口罩　網民批有人違規買爆袋　官方解釋完都唔收貨

本地生產口罩陸續開始投入生產，市場上口罩供應亦漸趨穩定，日前一田旺角店快閃出售口罩，雖講明1人限購1套，不過卻有網民卻稱目擊兩名女子狂買，更有圖有真相上載她們離去的照片，可見袋中貨物幾乎爆袋，質疑職員縱容有人違規超買，湧到官方FB瘋狂留言投訴。一田曾解釋翻看閉路電視揭女子和家人同買，惟網民提理據質疑說法不實，拒絕收貨，一田回覆《香港01》表示，會再檢視快閃形式的安排。

不少網民事後在一田專頁投訴安排混亂，及有人買多於限購的數量，矛頭直指兩名女子。（一田facebook圖片）

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一田昨日（12日）早上10時在facebook發帖表示旺角店快閃買口罩，2款抗疫套裝（兩包口罩及一支酒精搓手液）共480套，88元一套，每人限購1套，之後更新表示10時27分售罄。

不過，不少網民事後在一田專頁投訴安排混亂，質疑有人明顯違規買多於限購數量，職員亦不作干預，矛頭直指兩名女子，更上載照片作證，「又話每人限購1套，點解呢2個女人可以一次過拎咁多袋去俾錢冇職員阻止嘅」、「每人起碼5套，點做嘢㗎？」。亦有人提出過去快閃售賣少於400套也需時一小時，質疑是次數量更多，不可能20多分鐘就賣光而且人潮散去。

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眾人不滿更湧到一田FB瘋狂留言投訴，不少人都點出兩可疑女子買到爆袋的問題，要求一田交代，其後一田在facebook留言回應，「有關收咗賄賂指控，本公司嚴正處理，翻睇咗CCTV，佢哋係一家人嚟選購的，係收錢處確定係1人限購1套」。

不過網民對這解釋仍充滿疑問，「唔係只係一句話佢哋你一家人就可以咁就過到關囉」、「咁佢哋排咗幾多轉？定一轉十個八個人？如果每次一人一套咁俾錢，請問你點樣確定呢班人係一家人呢？」

一田另外回覆《香港01》時指，以免人流聚集長時間排隊，特別以快閃形式發售口罩，希望顧客遵守1人1套的原則，會再檢視快閃形式的安排，以免顧客排完再排，有違每人限購一套的原則。