本地境內Long D大對決又嚟啦！最遠一對距離竟然遠到咁跨張？

常說香港彈丸之地又有土地問題，但情侶們仍受Long D長距離戀愛之苦。情侶之間住得有多遠的「年經」問題最近又有人發問，除了大熱門雙方分別住大西北及港島東之外，其中一名網民說出了一個令所有人都覺得心酸的「超遠距離『戀愛』」！

香港雖然只是彈丸之地，但情侶之間一樣有Long D的問題。（iStock）

香港一南一北、一東一西，交通時間隨時可以坐飛機到台灣，情侶如果送其中一方回家之後要再自己坐車回家，隨時需要兩、三個小時，即使可以坐足全程都會周身酸痛。有網民在facebook群組上分享自己與另一半分別住在元朗及杏花邨，希望尋找其他一樣住得遠的Long D情侶。

除了鐵膽「大西北/北區X港島東/南」之外，亦有少量住在離島的人，拍拖隨時「搭車又搭船」。最後更有網民說出一些「聞者傷心，聽者流淚」的物理以外、觸不到的超跨張距離。

↓↓↓ 點擊即看網民Long D距離對決 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

同場加映：真實Long D維持感情故事！（香港01製圖）

↓↓↓【Long D專屬】選定食物影相再合併 台日分隔情侶甜製共同回憶↓↓↓

+ 6 + 5 + 4