【Long D專屬】選定食物影相再合併　台日分隔情侶甜製共同回憶

對於遠距離情侶來說，要維持感情必須比一般情侶多花心思及時間，難以經常見面不要緊，共同製造的回憶可能更加珍貴。一名身處日本的台女為與「Long D」男友維繫感情，想到特別的方法，她每周均與男友挑選一樣食品，並於進食前影相，經過後製後成為獨一無二的合併食物照，變成兩人的特別回憶。

台女於討論區分享與男友遠距離戀愛時，每周製作兩地合併食物照作為維繫感情的方法。圖為第一周的蘋果批。（「Dcard」討論區圖片）

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該名台女昨日於「Dcard」討論區發文，稱與男友維持着日本與台灣的遠距離戀愛，雖然見面時間不多，但她花心思想到製造共同回憶的方法，「例如：吃一樣的東西」。台女每星期都會與男友選出一種食品一起吃，「應該是說……假裝我們在一起吃」，兩人每次吃之前都會先拍照，然後再將兩張相片以手機修圖程式合二為一，製成兩地合併食物照。

一按即看Long D情侶10星期台日美食照：

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從台女上載的相片可見，她與男友選出了10種不同的食品拍攝，包括蘋果批、牛奶、啤酒及冬甩等，相中除了包括兩地食物的不同包裝，亦會分別拍到台灣與日本的風景，成為二人「Long D」的專屬紀錄。

台女說，10個星期的遠距離戀愛期間，除了不斷與男友拍下食物照片，亦「趁機寄好多信，實現內心的老派浪漫」。至於為何沒有第11張兩地食物照，她則甜蜜地表示因為即將與男友見面，完成遠距離的挑戰。

網民加入分享遠距離放閃照：

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這則帖文獲得不少網民讚好，有正經歷遠距離戀愛的網民直呼「好浪漫」，「好羨慕妳們能撐得下遠距離」，「遠距離，尤其是海外，有時候靠這個也會感受到對方的心與自己同在」，「看了好感動，我跟我男友也是遠距」。

亦有網民抱怨稱即使與另一半被迫遠距離戀愛，對方亦不會特別花心思維繫，故特別羨慕樓主，「為什麼大家的遠距離都這麼甜，我跟我男友從來不會這樣欸哈哈哈」，「我家那隻才不會這樣陪我玩…嗚嗚」。