盾牌現貨售新款ASTM Level 2兒童口罩　BFE、PFE及VFE均>99%

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，市民對口罩的需求有增無減，盾牌Body Shielder 再次推出新貨應市。盾牌昨晚（13日）在facebook公布詳情，指符合ASTM第二級規格的兒童口罩到貨，不論BFE、PFE及VFE均>99%，一盒50個，售價為250元，定價較其他同級口罩稍高。

盾牌現貨售新款ASTM Level 2兒童口罩。（盾牌FB圖片）

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盾牌是次推出的兒童口罩，適合5至12歲兒童或面部較小的成年人使用，50個散裝入膠袋，並非獨立包裝。口罩規格達到ASTM F2100 Level，BFE、PFE及VFE均>99%，阻燃級別為Class 1。不但口罩印有公司商標，盒蓋、盒底及塑膠袋口亦有防偽標籤。有意購買者可於正常辦公時間到公司位於粉嶺的辦公室購買，暫時不設限購，售完即止，如有剩餘口罩存貨，將於4月17日晚上8時開放於網站選購。

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對於有網民反映價錢偏貴，盾牌則回應指已經盡力，希望能盡快降價，又指因口罩工廠太忙，沒有多餘人力製作獨立包裝，或要待6月份疫情過後，才能再度推出。盾牌早前亦曾引起爭議，2月中以開倉派籌形式出售一萬盒口罩，但因FB開倉帖文一句話「如閣下不能接受現在高昂價格，請待大概5月後，疫症過後，價格回復正常水平才購買」惹怒網民，不滿其態度囂張，最終盾牌就涉事帖文用詞不當和疏忽致歉。

盾牌口罩發售詳情：

時間：即日起，售完即止

購買方法：於辦公時間到公司購買

數量：暫時不設限購

付款安排：以現金、轉數快付款，不接受信用卡付款

口罩規格：

ASTM F2100 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

VFE>99%

氣壓差120mmHg

阻燃級別：Class 1

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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