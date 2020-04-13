HKTVmall口罩逾120萬人登記爭3000名額　網民：仲渺茫過抽居屋

HKTVmall口罩今日（13日）起一連7日供市民登記參加抽籤購買，雖說登記至4月19日才截止，惟不少市民早登記早安心，截至4時多已有達120萬人登記爭奪3000個名額，網民計計數，就算即時截數，都要400人，才有1人能脫穎而出，感嘆「仲渺茫過抽居屋！」

逾120萬人首日登記參加HKTV Mall口罩抽籤。（fb圖片）

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HKTVmall首日開始抽籤登記，雖說有足7天時間，惟不少市民也第一時間完成登記程序，據HKTVmall公布，截至下午4時錄得約120萬個電話號碼成功登記，對於大家的踴躍反應，官方FB稱將「加速生產口罩，希望增加供應」。

網民計計數，未計之後的新登記，按首輪口罩有3000名額計算，120萬人參加即每400人中只有1人中籤，以去年居屋申請31萬人爭逾4800個單位計，也僅是每63人中一個，明顯口罩抽籤更難中得到，令網民都忍不住感嘆「仲渺茫過抽居屋！」

另外，HKTVmall日前推出購物送5個口罩活動，有部分試用網民覺得口罩有一點膠味，HKTVmall FB小編解釋，口罩分三層，最外面為防水不織布，最底層為吸水不織布，中間則為最重要的過濾層，即熔噴不織布，3層物料都含塑膠成份，本身無味道，惟口罩機以超聲波震動產生熱力，將3層物料黏合或者加上 Logo，就有可能令口罩出現塑膠味。

小編指，一般生產後會放兩星期至一個月才包裝減少膠味，惟因現時大家都心急，故一完成的口罩都會盡快交到客人手上，所以才有味道，如市民手持其口罩，只要把口罩放在通風位就可散去膠味。

重點一：購買口罩要成為 HKTVmall 會員

HKTVmall指市民想參加口罩抽籤，只需要於口罩登記系統輸入香港流動電話號碼及電郵地址。中籤人士其後會收到手機短訊，當中會有一個兌換碼，市民亦可到HKTVmall 應用程式及網頁查看結果。

到開始購買時，中籤人士需要先登記成為 HKTVmall 會員，並於 7 天內落訂單購買，付款時輸入兌換碼，口罩會加入購物車。如同普通訂單，整張訂單商品會一齊送到指定送貨地址，或者到自取點收貨。

重點二：運費如何計算？

HKTVmall小編指因應物流營運的成本，故運費與平時安排一樣，免運費需訂單達一定金額，詳情如下：

⭕普通會員：$500

⭕VIP 會員：$350

⭕自取 (門市、合作商戶及流動自取車)：$200

如未買滿指定金額，VIP會員運費為40元，普通會員運費為80元。

口罩登記抽籤時間：

日期：4月13日（星期一）至4月19日（星期日）晚上11時59分

即睇登記抽籤流程！

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

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