台女星為富二代生兩胎　產後尿頻被嫌棄　何妤玟心酸：我好卑微

台灣女星何妤玟本月12日發表離婚聲明，和富二代老公邵天成結束8年婚姻。她過去常在談話節目分享家庭生活，曾說到產後有頻尿後遺症，晚上跑廁所被嫌棄，為此心酸大嘆：「真的好卑微。」

何妤玟認為「躺著特別頻尿」。（《醫師好辣》截圖）

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產後尿頻被嫌棄！何妤玟夜尿怕吵醒老公，竟想到一招「極卑微」方式如廁…（點圖放大▼▼▼）

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夫妻相處多年磨合，何妤玟婚前從不會做菜，到後來為了老公懂得做3菜1湯，但是生活作息、個性仍不相同。她自認天性非常浪漫和瘋狂，老公個性則矜持有禮貌，如今證實離婚，聲明說道：「我們經過許多磨合與努力，也有過爭吵與哭泣；最終，我們一致認為和平的分開，才是對彼此及孩子最好的決定。」

【何妤玟聲明全文】 「各位親愛的朋友：我已經在今年初簽字離婚，在這之前我們經過許多磨合與努力，也有過爭吵與哭泣；最終，我們一致認為和平的分開才是對彼此及孩子最好的決定。我們因為相愛而結合，因了解而分開，卸下了丈夫與妻子的身分，我們反而能跟他自在舒服的當朋友，而我們也會互相扶持共同養育我們的兩個寶貝女兒。在我心中孩子的爸爸是我重要的家人，我永遠愛他，也會一輩子尊重他，請大家讓我們平靜的生活，謝謝你們。」

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