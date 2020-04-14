【新冠肺炎】這麼遠那麼近　母隔着床單深深擁抱ICU護士女兒

新冠肺炎疫情在全球蔓延，美國成為死亡和確診最多的國家，醫護人員在前線奮戰，來自俄亥俄州的母親諾頓（Cheryl Norton）想為任職護士的女兒一個擁抱，但正在ICU（深切治療部）工作的女兒心裏始終擔心感染母親，母親忽發奇，想到用床單包着女看再深深擁抱她，母女相擁的影像感動大批網民。

諾頓抽出一條床單，蓋在女兒身上，並給了她一個溫暖的擁抱。（cbslocal.截圖）

諾頓的女兒克爾（Kelsey Kerr）是俄亥俄州基督醫院（Christ Hospital）深切治療部的護士，雖然目前未曾接觸任何新冠肺炎的患者，但她仍然擔心未來疫情不樂觀。

克爾一直定期拜訪媽媽，母親帶了一些禱告用的披肩，讓女兒送給深切治療部的病人，希望減輕他們因為限制訪客探病，而獨自留在醫院的痛苦。近日，她們母女見面，當克爾準備離開時，諾頓看見旁邊一籃子乾淨的衣物，想都沒多想就抽出一條床單，蓋在女兒身上，並給了她一個溫暖的擁抱。

儘管美國疾病控制和預防中心（CDC）建議須保持2米社交距離，但諾頓一時情不自禁，諾頓說「這一秒鐘，彷佛全部人都消失了，只剩下我擁抱着我女兒；那一刻我彷佛感到她是安全的，我可以把不好的都從她身邊帶走。雖然違反社交距離，但克爾未有與任何新冠肺炎患者接觸，床單下也有戴着口罩。

母親諾頓說，「作為父母，你知道你會為孩子擋子彈」，「我不想讓她面對這狀況，但這就是她的目標，我為她和所有的醫護人員感到驕傲。我希望我能給他們全部人一個擁抱」。

諾頓的女兒克爾（Kelsey Kerr）是俄亥俄州基督醫院（Christ Hospital）深切治療部的護士。（cbslocal.截圖）

克爾和丈夫現在在距離諾頓僅15分鐘路程的住所隔離，但疫情下這段距離已經很遠。克爾說，「離開母親令人太難受了，甚至不能撫摸她或給她一個擁抱，所有的事情都變的更困難，但她的擁抱令我感覺變得好了很多，雖然擁抱是很平常的事，但我們都很需要那一刻。」

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