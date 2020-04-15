保母摔女嬰落地腦出血致死　庭上揭用500蚊人仔買育嬰師資格

內地保母行業良莠不齊，去年6月福建廈門一名9個月大的女嬰疑遭保母高舉並用力摔到地上，導致顱骨骨折和出血致死，案件近日在廈門市人民檢察院審理，庭上揭露涉事保母的「高級育嬰師」資格，是花500元人民幣（約549港元）辦回來的假證。

9個月大的女嬰疑遭保姆高舉並用力摔到地上，導致顱骨骨折和出血致死。 (網上圖片)

事發是去年6月19日，女嬰的母親洪女士聽到臥室傳出尖叫聲，隨即查看發現9個月大的女兒，四肢僵硬，雙耳出血。她即時帶女嬰到醫院，不過因為傷勢太重，再被轉入廈門市兒童醫院，進入ICU病房。

當時兒童醫院的醫生已表示「孩子的傷不是一般的暴力造成的。她全身只剩下1/3的血」，要求洪女去問一下是什麼原因造成的。洪女於是追問保母吳女，但她只說不知道，甚至發毒誓保證沒有摔過孩子。

女嬰在入院一個月後不治，法醫鑑定，「被害人頭部受鈍性外力作用或與鈍性物體相互作用致重度顱腦損傷死亡」，亦指女嬰所受的傷並非一次造成。

保母吳女事後因以故意殺人罪被起訴，案件近日在廈門市人民檢察院審理。起訴書表示，吳女在照顧被害人時，因哭鬧不止，心生煩躁，遂把被害人抱至洗手間，將被害人高舉並用力摔砸至地板等，導致被害人顱骨骨折，顱內出血。到當日下午，被害人母親回家，吳女擔心事情敗露，以爺爺突然病逝為由請假，試圖逃離現場但未能得逞。警方調查亦發現，吳女的爺爺其實在8年前已經去世了。

庭上也透露，吳女的「高級育嬰師」牌是用500元買回來的假證，吳女亦承認因為孩子升學、還房貸等經濟壓力，為了能賺取更新高額酬勞，於是花錢辦假證，並成功加入廈門好邦伲家政服務有限公司。洪女曾向吳女表示不想讓她再照顧女兒了，估計「或許因為辭退迫使她做出這樣的事情」，亦認為公司沒有審查出來育嬰師的資格證是偽造的亦有責任。

內媒記者聯絡過該公司招聘部，工作人員表示，他們培訓過的育嬰師有全國通用的高級證書，「不需要從初級到高級過渡，直接學高級的，學完之後我們這邊給安排工作，直接就業。」

（紅星新聞）