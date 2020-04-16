銀杏館拎飯被「撞破」多拿一碗湯　九旬伯一句話惹哭網民

無論城市發展得怎樣繁華，但總有人在夾縫中掙扎求存。一直致力協助長者就業的社企「銀杏館」昨日分享一段派飯時的小插曲，一名九旬老伯伯被發現不時多拿一碗湯，惟他與社工交談期間的一句話，卻令許多網民心酸不已，銀杏館在帖文亦不禁感嘆道：「都是繁華都市下的另一暗角人群的故事。」

一名90多歲伯伯排隊領取免費飯盒時多拿一碗湯被銀杏館職員發現，他解釋時的一句話讓不少網民心酸。（銀杏館facebook）

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銀杏館昨晚在facebook發帖，表示日前從其他受惠者口中得知，一名排隊領取免費飯盒的伯伯，時常等到職員忙於工作之際「靜雞雞拎多碗湯」，他們於是着社工下次多加留意。

直至昨天，該名伯伯被工作人員「捉個正着」，不過當社工解釋每人只能取一碗湯的規則時，他黯然說道：「我已經90幾歲，我只係想飲多碗湯……」帖文未有講述整段對話，最後只簡單拋下一句：「再說下去的，都是繁華都市下的另一暗角人群的故事。」

帖文隨即引來網民熱議，有人唏噓留言指90多歲的伯伯還要排隊拿飯，「好可悲嘅香港」，「阿伯都要放低尊嚴去拎多碗湯，由他飲吧」，又感謝社企雪中送炭。銀杏館後來留言補充，「寧願煲多一點，當然，是會給他（伯伯）的啦！」還稱「兩碗、三碗…都可以，明天會煲更多。對很多人來說，能多飲一碗湯，對他來說是如此的重要」。

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