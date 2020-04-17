【動物之森／動物森友會】動森玩家穿越60年後　意外發現感動真相

任天堂大作《動物之森》瘋魔全球，大量玩家為見可愛的動物島民一面，不斷做任務。有日本玩家最近進行穿越實驗，把遊戲時間較至2060年，觀察之後的結果，發現島上的動物鄰居反應非常可愛又爆笑，有外國玩家更揭開一個震驚又感人的真相。

日本遊戲玩家兼YouTuberまひとくん（Mahitoku）在動森進行了一次時空穿梭實驗，由2000年去到2060年。（YouTube片段截圖）

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日本遊戲玩家兼YouTuberまひとくん（Mahitoku）最近上載動森片段，表示決定做個穿越實驗，讓時間去到2060年，實測無人島會有何改變。他首先把時間調至2000年，再回到島上找動物鄰居對話，發現一切亦如平常同樣。

首先把時間調至2000年，再回到島上找動物鄰居對話，之後把時間較後至2060年，觀察島上的變化。（YouTube片段截圖）

之後他再把時間較後至2060年，然後找動物鄰居談話，牠們亦紛紛表露出擔心的神情，甚至哭起來，高呼非常掛念玩家，「上一次見已經是60年前，你到底去了哪裏啊」、「自從你不見了，我就很擔心，現在你平安回來實在太好了」。

最爆笑的是，Mahitoku本來在2000年送了一頂非常珍貴的皇冠予「啞鈴」（藍色猩猩），但過了60年後，卻把他的名字忘記了。

動物鄰居在60年後見到玩家回來，反應大不同！

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外國亦有玩家進行「時空穿梭」實驗，同樣由2000年去到2060年，一看島上的變化。他指雖然無動物搬走，但自己的屋子卻出現蟑螂。

而最令玩家感動的是，遊戲中的「媽媽」原來在60年來亦無放棄自己的「子女」，打開屋前的郵箱則發現原來「媽媽」仍會不斷寄信或是禮物，以表達思念，該玩家看後更稱非常對不起「媽媽」。

不少網民亦稱動物鄰居的人性化，令玩家難得地投入遊戲，「很催淚」、「動物們很可愛」、「以後也不再討厭醜村民」。

（YouTube、IGN）