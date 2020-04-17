世越號6周年 |遇難者沉船前最後短訊曝光：姐，幫我跟媽說我愛她

昨天（4月16日）為韓國「世越號」船難6周年，這宗導致逾300人罹難的慘劇，大部分死者都是參加學校旅行的高中生，他們生前被困船艙之際，急忙向家人、好友發短訊。最近有韓國網民整合多名遇難者的「最後短訊」，希望民眾毋忘「世越號」。

在2014年4月16日，載有476人的世越號失控沉沒，共304人遇難，當中大部分是參加學校旅行的高中學生。（Naver圖片）

在2014年4月16日，載有476人的世越號因幾乎全速轉彎等因素失控沉沒，304人遇難，當中大多是出遊的高中學生。最令人心痛的不只是失去多條寶貴生命，也包括這些遇難者借手機短訊，向家人和好友說出的心底話；例如有兒子向爸爸說出「我愛你」，雖爸爸7分鐘後便已回覆，但該聊天室永遠只見「未讀」的標示。

事發時，有等待救援的學生向家人求救，「不行，現在船太傾斜了，動不了…走廊也有很多人」，「我現在真的很害怕，我們還活着，拜托你們派人來救救我們…如果這是我最後一個短訊的話，我發的人都是我很愛的人，謝謝你們，獲救後再一起見面吧」。

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

在眾多令人心酸的文字中，不少遇難者生前把握時間透露從未說出的心裏話，甚至是道歉，「媽，我怕會沒有機會說，所以先發個信息，我愛妳」、「姐姐我愛妳，過去一直沒有好好聽妳的話，對不起，也幫我跟媽媽說一聲我愛她，我要去爸爸那裏了」、「朋友們，如果我有做錯的事，請你們原諒我，我愛你們」。

許多學生雖得知很可能無法獲救，但亦努力安慰擔憂他們的人，仍然堅強說道：「船正在沉沒，現在等待救援不用擔心，不過行李和相機應該救不了。」有一名父親在兒子罹難後，繼續向兒子生前的電話號碼發短訊，表達思念，惟後來竟然獲回覆，原來是號碼新持有人明白其喪子之痛，以兒子的口吻回覆，更暖心地說「想到孩子的時候，隨時都可以傳短訊過來」。

事隔6年，韓國輿論一直批評當時政府救援不力，檢察部門終在去年底成立特別調查團重啟調查，重點徹查主導救援工作的官員，如時任海警廳廳長金錫均等6人。

（綜合）