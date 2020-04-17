《夫妻的世界》19禁劇情似足原著英劇　邊個角色最有可能衰收尾？

由金喜愛、朴海俊、韓素希主演、前六集被稱為「19禁」的韓劇《夫妻的世界》，劇情緊湊引起觀眾熱議。劇本改編自同樣講述婚外情的英國電視劇《Doctor Foster》，導演與編劇將原著重點對白保留，令《夫妻》收視屢創新高。不過，不同演員對角色揣摩始終有分別，到底三個主角在戲中與原著有沒有不同？當中有誰可能跟原著一樣不得善終？

韓劇《夫妻的世界》劇情緊湊，劇本原來改編自英國電視劇《Doctor Foster》。（電視劇《夫婦的世界》劇照）

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小心劇透!!!

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韓版《夫妻的世界》劇情跟足原著，講述女主角如何由一根頭髮開始發現老公出軌。（電視劇《Doctor Foster》劇照）

韓劇《夫婦的世界》改編自2015年的英國電視劇《福斯特醫生》，前者與後者劇情發展相去不遠，同樣講述女主角如何抽絲剝繭發現老公出軌，然後憑智慧精心策劃一場對丈夫與小三的復仇大計。

目前韓版劇情走向與原著第一季結局一樣，女主角成功報復男方出軌、奪回共同財產，以及爭得兒子撫養權。唯一美中不足的，是男方與小三又重新上位返回豪宅地段組織新家庭，還將小女兒名字改成 「Jennie」，與兒子的「女神偶像」同名，似乎要部署反擊女主角。

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韓版結局忠於原著？

按照原著第二季劇情來看，韓版男女主角將繼續糾纏不清的關係，最後引致男方的新任妻子絕望離開，男女主角的兒子由於對父母太失望而離家出走，留下女主角陷入永無止境的等待。

據原著編劇解釋，他在希臘神話人物美狄亞（Fate）獲得靈感而創作故事。神話中美狄亞為報復出軌丈夫，最終決定把兩個兒子親手殺死，以極端手法報復破碎婚姻。當然，原著這種兩敗俱傷結局引起不少反彈，質疑有「衰收尾」安排。但不少劇迷認為韓版結局未必會忠於原著，紛紛表示希望韓版可以稍微修改，編出比較正面的結局。

《夫妻的世界》與原著重點角色比較

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