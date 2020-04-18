新冠肺炎｜日本網民確診Twitter分享抗疫日記　發燒至40度失嗅覺

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情仍未止息，近日當地一名網民表明自己是確診者之一，更於Twitter分享患病期間的經歷。他指當時連續發燒數天，更曾一度燒至40.2度，之後更出現全身痠痛無力，甚至失去嗅覺味覺，現時仍在醫院留醫，但情況已改善不少。

日本疫情仍未止，全國確診病例仍在上升。（資料圖片）

該網民化名メープルさん（Maple）近日於Twitter分享多日來的抗疫日記。Maple指自己於上月28日證實確診，之前已開始出現症狀，第1日本來以為是花粉症而出現鼻塞，晚上參加公司餐聚時更有咳嗽，回到家中探熱即發現有低燒、關節痛、身體發冷，甚至望東西更見到疊影。

日本首相安倍晉三早前宣佈擴大緊急狀態令，由本來7個縣包括東京、大阪、九州等擴至全國範圍。（資料圖片）

第2日仍發低燒、咳嗽，關節、手腳酸痛，終向上司請病假到住所附近的醫院看診，並接受新冠病毒測試，用棉花棒採鼻液作樣本，但結果呈陰性，最後回家就寢休息。

但病情日趨嚴重，去到發病第3日，Maple探熱更見體溫達40.2度，全身痠痛乏力，更要爬着去廁所，於是叫朋友買食物及退燒熱飲放在門口，吃過後便繼續休息。翌日體溫降至37.4度，於是打電話向保健所表示要再做檢查，對方即轉介Maple至另一間專門接收發燒病人的大型醫院，並進行一連串病毒檢測。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

確診者Maple表示因為仍需休養，至4月7日就無再於Twitter更新近況。（Twitter截圖）

第5日Maple收到醫院通知稱結果呈陽性反應，需要入院，惟床位不足需在家中等候，更叮囑切勿離開住所，之後保健所打電話查問Maple在2星期來的行踪，更索取包括公司同事、社長、及其他密切接觸者的電話，防止疫情擴散。

去到第6日，Maple竟發現自己失去味覺及嗅覺，開始分不出食物的味道。翌日終有救護車接他送院，又見車上的5名醫護人員全都穿上防護衣物。

他指上月31日開始住院接受治療，多日來的留醫亦感無聊，每日有人送上3餐，除做檢查外，就是看書、玩電話、睡覺等，於是經常更新Twitter分享最新情況。直至4月7日，他表示病情已穩定下來，但仍需繼續休養，故暫停再更新近況直至出院。

Maple更有分享列出常用的住院用品，讓有需要人士參考。不少網民亦留言祝願他早日康復，又指看過日記更清楚患病的狀況，「感激你的記錄，讓大家明白疫情的嚴重性」、「太好了，希望你早日出院」、「加油，你會康復的」、「很感動，多謝你分享如此重要的資訊」。

（Twitter）

同場加映：日本人不愛戴口罩的原因！

+ 2