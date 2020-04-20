新冠肺炎｜日本網民驚覺飲可樂、食咖哩無味　求診先知已中招

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情未止，有網民更於Twitter分享自己由發病到確診的經過。他指於今月2日開始發燒，又出現乾咳、全身痠痛等，翌日更發現自己味覺減退，喝可樂、吃咖哩亦無味，於是去醫院求診，結果測試呈陽性反應，需即時送院治療。

樓主坦言未病發前亦已減少出門又勤洗手，即使要外出均有穿上醫療用防護衣及戴口罩，但亦難逃感染。（資料圖片）

該網民化名「梵」近日於Twitter表示自己於今月8日證實確診新冠肺炎，他解釋其實早於同月1日已開始發病，當晚下班乘搭電車時已感到不適，身體非常熱又有少許咳。翌日探熱才得悉自己在發高燒，體溫去到38.5至39度，有痰咳、全身關節痠痛又疲倦。

直至3日早上，「梵」終向公司請假，並向當地保健所求助，但得到的建議是要留在家中，又詢問「梵」近日的行蹤及密切接觸者，他答稱最近只是乘車上班、在公司工作，以及健身，亦無到訪其他地方。

日本首相安倍晉三早前宣佈緊急狀態令，由本來的7個縣擴至全國範圍。（資料圖片）

去到6日，「梵」發現自己味覺減退，食咖哩無味之餘，連喝可樂亦嚐不出甜味，猶如在喝炭酸水，他才意識到病情惡化。於是翌日再聯絡保健所，並轉介至醫院做檢測，8日終證實確診新冠肺炎，需即時入院治療。

「梵」又稱，之後連續住院3至4日，期間仍有發低燒，防方開出一種叫「Catrela」的試驗藥及退燒藥，不過味覺已逐漸回復，更開始有食慾。他稱當當時住在私人房間，有廁所及淋浴間，穿着防護衣物的職員亦告戒他不能出去走廊範圍。

樓主亦勸喻網民切勿接觸高危用品，如電車吊環、扶手等，增加中招風險。（資料圖片）

「梵」又表示未病發前亦已減少出門又勤洗手，即使要外出均有穿上醫療用防護衣及戴口罩，但亦難逃感染。他勸喻網民切勿接觸高危用品，如電車吊環、扶手等，增加中招風險。

（Abema TV）

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