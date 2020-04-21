Medicom推日本製口罩　符歐洲標準二級　建議零售價$48一包

又有新貨到！醫療用品公司Medicom麥迪康昨日（20日）宣布，即將推出新一批日本製低致敏醫用口罩，規格符合歐洲標準第二級，BFE達99%，5片成人裝建議零售價為48至50元，將稍後於其facebook專頁公布銷售點和開售日期。

Medicom即將推出新一批日本製低致敏醫用口罩，規格符合歐洲標準第二級。（Medicom FB圖片）

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Medicom Asia在facebook專頁公布消息，指將於市面上供應新一批日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 醫用耳掛口罩（便攜包），並會試行於專頁公布銷售點和開售日期，讓更多人知道詳情。帖文又指，鑑於近日口罩生產成本急升，口罩價格亦因此作出相應調整，建議零售價將為每包（5 片）48元至50元，並承諾當口罩生產成本回穩時， 會重新審視並調整價格。

按產品資料顯示，此款Comfort+低致敏醫用耳掛口罩顏色為較少見的粉橙色，符合歐洲醫用口罩標準EN14683 Type II，有效阻隔細菌及微粒、高透氣及高防護。

Medicom去年亦曾推出日本製高透氣口罩。（Medicom FB圖片）

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