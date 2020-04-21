實惠口罩到貨！CareHK匯愛20萬港產口罩運抵　網上登記抽籤

新冠肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，但市民仍不敢鬆懈繼續四出撲口罩。由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，又有第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉。實惠亦在FB公布消息，由今日（21日）起至26日開放網上登記抽籤。

CareHK 匯愛第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉。（CareHK fb圖片）

CareHK 匯愛昨日（20日）在Facebook表示，自從上一批口罩公開發售後，連日來收到許多意見和建議，承諾會與 Pricerite 實惠盡快商討改善顧客購買體驗的方案。

帖文又指，公司將繼續專注於口罩生產，新一批20萬個口罩已於昨早準備就緒，並成功運送至 Pricerite 實惠貨倉，未來將會繼續埋頭提升產量，將更多口罩送到有需要人士手上。

CareHK 匯愛第二批20萬個口罩運抵實惠貨倉。（CareHK fb圖片）

實惠今午12時在facebook公布購買詳情，將以網上登記抽籤預購「CareHK成人及兒童口罩」，數量每款各10萬個，每人限登記一次，可同時登記預購大人及小童，每人每款限購一盒，名額每款各2000位，成功中籤人士可於指定時間到門市取貨。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

+ 5 + 4 + 3

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

實惠網上登記詳情：

網上登記時間: 4月21日中午12時至4月26日晚上11時59分

每人只限登記1次

中籤人士獲手機短訊通知日期：4月29日

口罩取貨日期：4月30日至5月6日

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。