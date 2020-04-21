分手全因一個篋？台女求復合：你現在賺比較多了嗎？網民批拜金女

巫苡萱怒問前度：「跟我復合你猶豫？」誇張言論吸負評 點圖看完整故事▼▼▼

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雖然巫苡萱最後不忘感謝前男友，分手後仍願意幫她顧貓等瑣事，男方也大方表示這些只是小事，但這段節目播出後，引來許多網友給予負面評價，不少人留言批評，「巫苡萱公主病很嚴重耶，她前男友人很好，值得更好的」、「巫苡萱這種真的可以不要」、「巫小姐0分，超級公主」、「整個大翻白眼」。

面對網友評論，巫苡萱也親自在影片底下留言，寫下長文做出回應，強調雙方是和平分手，節目上提問復合後的發脾氣橋段，也全是開玩笑的，「總結我是非常祝福他在事業及感情上能順利幸福～其他就是我們私人的故事。」

【巫苡萱全文】

其實我平常是不會特別留言的洗白還是要解釋什麼大家炮我，但這集我真的得好好表水！以免大家真的認為我三觀不正。

我和前任的兩年感情來龍去脈絕對不是在節目上幾分鐘就可以說清楚的。

我們在一起的時候很快樂，很相愛，也不可能只是為了一件事情而分手，分手也是和平分手，覺得彼此在那時的狀況剛好不適合彼此，兩個人對於經濟觀念及理財觀念不同。我從來都沒有要求前任們要賺多少，要多有錢，而我從大學一年級就讀夜間自己賺生活費學費，當過電話客服、補習班打電話、烤肉店店員、咖啡店、飲料促銷到銀行，沒再跟家裡拿過錢，一直都過著自己自足的生活到現在~

畢業之後也常常一天接3-4份表演，北中南到處跑，到現從通告、啦啦隊到回家直播到半夜也要拼，我就是很愛賺錢的人，因為我的工作可能會隨著年齡而遞減，所以我們這行不能安逸，趁著有時間還能工作就努力接！但對方是上班族，工作如果穩定就可以一直到退休，所以我們對於金錢上的觀念相當不同，也不只一個原因就導致分手，當然從生活上慢慢累積的衝突..等等。然而我們真的很和平分手，分手過了很長的時間後覺得彼此都還是可以當朋友。在需要對方幫忙的時候一樣伸出援手。

對方是一位很替我著想的人，也很謝謝他，因為在這兩年的時間，我感受到有人真的很愛我及為我付出，及教我該如何好好跟對方溝通及不要賭氣，但感情的問題不是只有一邊會出問題，在錄影中，我也不可能會霹靂啪啦說：難道你忘記你自己怎樣做不好嗎？..等等這些話，那不是我會做的事，也沒有必要。

如果說我有公主病，我得承認，謝謝前任寵我讓我在感情層面上還能當一個他的小公主，分手也多年了，兩人曾經有的不愉快，我已經都記不得，因為感情上我總是想留下很美好的回憶，我就覺得夠了。

也很謝謝大家的指教，我也常常跟他開玩笑，我是他生命中的小惡魔，希望他經過我這段傲嬌脾氣上的修煉，未來都能有福報交到天使系女友！得到幸福！我也在這段感情學到了很多~像是不應該拿別人來跟另一半比較，但人總會羨慕，我也是一個平凡人，我也想擁有我沒有擁有的東西，這一點真的是他跟我說了以後，我才發現自己原來這麼不應該！現在彼此都覺得我們比交往時，不管是心態還是實際面上都有很大的進步，很謝謝他陪我曾經陪伴我的日子，問他複合然後發脾氣也是開完笑的相信大家聽的出來~如果我真的是一個很可惡的人，相信他也不可能再跟我有聯絡還幫我顧貓吧....

總結我是非常祝福他在事業及感情上能順利及幸福~其他就是我們私人的故事，瑣碎不及備載，前任也不希望大家因為節目而產生謾罵~這短短的幾分鐘電話過程不能代表我們的兩年，畢竟感情的深處和相處，是我和他在感受及體會，再次謝謝大家~