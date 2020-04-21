將軍澳凍肉店職員直接踩凍肉借力取貨　街坊憂播毒：洗過先放雪櫃

新冠肺炎（COVID-19）疫情雖有放緩迹象，但衛生意識不能鬆懈！有將軍澳街坊發文指，昨日購物時看到有凍肉店職員站到冰櫃上，直接踩上沒有包裝的急凍雞翼借力，以拿取放於櫃頂的貨物，呼籲網民「買嘢回家真係要洗過先放入雪櫃」。

有將軍澳指看到有凍肉店職員站到冰櫃上，直接踩上沒有包裝的急凍雞翼拿取放於櫃頂的貨物，擔心對方污染食物。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

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該名將軍澳街坊於facebook群組「將軍澳主場」發文，指昨日於區內一凍肉店排隊付款時，看到一名女職員企到凍肉櫃，為了拿取放於櫃頂的貨物，竟直接踩上放滿凍肉的冰櫃，鞋底疑直接碰到急凍雞翼。樓主見狀被嚇怕，遂呼籲街坊記得將貨品先消毒才儲存：「買嘢回家真係要洗過先放入雪櫃。」

網民看到相片紛紛留言，直指涉事職員行為明目張膽，非常過份，更稱感到噁心，「隔住個mon都想嘔」、「好恐佈以後唔好買」。亦有網民指該區的凍肉店衛生令人懷疑，指曾見到職員「將啲肉掟落地下嚟分件包裝」或「成排雞扒拎落地下度敲散佢嚟賣」，自始不敢光顧。

另有網民建議樓主帶同相片向店舖老闆反映事件，以警惕相關員工，不過更多網民卻認為「間間啲員工都係咁」，因此寧願「行多兩步」，到附近的超市或有信譽的商店購買，同時要做足清潔步驟，「買咗返去就要洗多幾次」、「所有食材煮之前都要清洗」。

美國亞利桑那大學（University of Arizona）2016年一項研究指出，鞋底布滿細菌，平均每平方英寸約有數十萬細菌，約96%鞋子被驗出含有來自糞便的大腸桿菌。侯斯頓大學(University of Houston)2017年一項研究亦發現，在鞋底偵測出生命力非常頑強的艱難梭狀芽孢桿菌(Clostridium difficile)的機率，較在馬桶座墊被測出的機率高三倍。

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