銅鑼灣932呎豪宅不設工人房　要外傭瞓櫥櫃　網民鬧爆：真心黐線

本港土地問題嚴重，不少人都盡用每一寸空間，包括向上發展。有網民發現一個實用面積932呎的3房單位，竟然安排外傭姐姐睡在櫥櫃內，不但每次上落都要爬梯，亦沒有足夠的活動空間，忍不住鬧爆「香港人真心黐X線」。

有網民分享一則樓盤廣告，指一個過千呎大單位，竟要求「工人擒上櫥櫃瞓」。（FB「Tai Po大埔」圖片）

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有網民在facebook群組「Tai Po 大埔」分享一則樓盤廣告，指一個過千呎大單位，竟要求「工人擒上櫥櫃瞓」，形容是「亞洲國際監獄」。樓主指，有朋友親身睇樓，櫥櫃變工人房的設計確實存在，並引述對方形容稱「本身間屋連埋啲核突傢俬裝修，又現成有梯有扶手，你話屋主自己有無叫工人住吖？」。

從照片可見，該櫥櫃由兩扇百葉門開啟，與普通家居櫥櫃無異，並沒有特別大的空間，附有一條鋼梯讓工人姐姐爬上去，廚房則設有一部冷氣機。租盤位於銅鑼灣，建築面積達1200平方呎，實用面積932呎，月租32,000元，2廳2廁，3房均有海景，亦特別強調客廳和飯廳非常寬敞。不過廣告介紹則寫明單位沒有家傭房間，但「可將櫥櫃轉換成私人空間讓姐姐睡覺」。

帖文引起熱議，不少網民都對「櫥櫃當工人房」感難以置信，「每日好似叮噹咁捐出嚟咩？」，又鬧爆「千呎豪宅搵唔到少少位做工人房？」，直言「唔配請工人」。不過亦有人錯重點稱「好想知邊度做個廚櫃，負重量咁高嘅」。

網民鬧爆刻薄 ↓↓↓

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