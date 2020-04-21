Hong Kong Duty Free優惠低至買二送一　SK-II、LAMER變相六六折

新冠肺炎（COVID-19）疫情下百業待興，商家都推出各式優惠吸力求存，一向予人做遊客生意感覺的Hong Kong Duty Free，原來近日亦在網頁上推出購物優惠，逾千款著名品牌的化妝品、護膚品及朱古力等，最大折扣達買二送一，有網民計計數，即隨時低近六六折，不過網民也提醒並非樣樣都同樣抵玩，買前記得計計數。

大部分產品有買二送一優惠，但亦有的只是七折，網民提醒買時要注意，還要提前格價。（網頁截圖）

Hong Kong Duty Free近日在網上限時推出購物優惠，引來網民關注，只因包括Estée Lauder、Clinique、Bobbi Brown及SK-II等多個著名品牌，多款王牌產品，最大折扣可達買二送一，舉例如SK-II淨肌護膚潔面乳，官方正價410元，Hong Kong Duty Free賣408元，不過買3件只收兩件錢，即每件只要272元，即等如六六折。

又如LAMER 修護眼霜，Hong Kong Duty Free和官方價同樣定價1750元，不過Hong Kong Duty Free買二送一，計數後每支足足便宜了584元。

加入購買車改數量後，即可看到有關優惠。（網頁截圖）

不過精明網民也提醒，並非所有減價項目都如想像中抵玩，例如金莎朱古力375g僅有七折優惠，售價就比超市網店標價貴，是否真抵買就真的要計過先知了，「唔好衝動，記得要格價呀」。